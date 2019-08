Die Macher des Familientags : VR Bank in Holstein: „Wichtig, zusammenzugehören”

Der Vorstand der VR Bank in Holstein erläutert im Interview, warum er sich beim Familientag 2019 engagiert.

von shz.de

22. August 2019, 12:15 Uhr

Appen | Der Spielsmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen und der Kreisjugendring Pinneberg organisieren für Sonntag, 8. September, den Familientag 2019 – mit Unterstützung des A. Beig-Verlags und der VR Bank in Holstein. Der Vorstand der VR Bank in Holstein erläutert, warum das Unternehmen bei der Veranstaltung dabei ist. Das Gespräch führte Andreas Dirbach.

Warum engagieren Sie und Ihr Unternehmen sich beim Familientag 2019?

Die VR Bank in Holstein ist in der Region fest verwurzelt. Als genossenschaftliche Bank übernehmen wir Verantwortung und unterstützen Vereine, Bildungs- und Kultureinrichtungen und viele andere gemeinnützige Organisationen in unserem Geschäftsgebiet. Unsere Region erstreckt sich entlang der Autobahnen A 23 von Wilster über Elmshorn und Pinneberg, im Süden bis nach Schenefeld sowie entlang der A 7 über Henstedt-Ulzburg und Bad Bramstedt hinauf bis nach Brokdorf und im Osten bis nach Norderstedt. Mittendrin liegt die Gemeinde Appen und unsere Unterstützung für den Familientag besteht schon von Anfang.

Sie sind in Appen auch vor Ort, was bieten Sie den Besuchern?

Wir freuen uns, den diesjährigen Familientag mit einer Kletterwand und professionellen Betreuern ausstatten zu dürfen.

Der Familientag 2019 in Appen ist CO2-optimiert. Was macht Ihr Unternehmen, um CO2 einzusparen oder auf andere Art an die Umwelt zu denken?

Für uns ist es wichtig, unser Handeln und dessen Auswirkungen auf die Umweltverträglichkeit regelmäßig zu hinterfragen und zu einer gesunden Umwelt beizutragen. Im vorletzten Jahr haben wir uns unter anderem auf den Weg gemacht, unsere Gebäude, etwa in Elmshorn und Rellingen, mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Den produzierten Strom verbrauchen wir direkt und speisen den Überschuss in das allgemeine Netz mit ein. Darüber hinaus unterstützen wir naturverbundene Projekte und Anfragen über entsprechende Spenden, Sponsorings oder Crowdfunding-Projekte, zum Beispiel das Stadtradeln in Tornesch.



Und jetzt einmal persönlich: Was bedeutet Familie für Sie und warum ist das wichtig für unsere Gesellschaft?

Die Volksbank Pinneberg Elmshorn und die Raiffeisenbank Bad Bramstedt fusionieren derzeit zu einer neuen „Familie“. Dieser Zusammenschluss zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, zusammenzugehören, um auch in stürmischeren Zeiten wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein. Unsere Gründerväter Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen prägten schon früh das Prinzip der Gemeinschaft und der „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Menschen, die ihre Kräfte bündeln, sind gemeinsam viel stärker, als es ein einzelner je sein könnte. Das ist der Kern der genossenschaftlichen Idee und die Kraft der Genossenschaft, von der jeder Kunde und jedes Mitglied profitiert. Auf diese Historie sind wir stolz und versuchen sie ebenso in die Moderne zu transferieren. Dieses Prinzip lebt nicht ohne Grund noch heute in den genossenschaftlichen Bankfamilien weiter – so auch in unserer neuen VR Bank in Holstein.