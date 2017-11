Vortrag über Dolomiten-Tour

von Oliver Gabriel

erstellt am 07.Nov.2017 | 12:34 Uhr

„Über alle Berge – Radurlaub in den Dolomiten“ ist ein Themenabend des ADFC Wedel am Montag, 13. November, überschrieben. Referenten sind im „mittendrin“, Friedrich-Eggers-Straße 77, Barbara Roderfeld und Rainer Willer. Ihre Tour, die sie in einer eindrucksvollen Bildershow dokumentieren, führte in drei Wochen über 1000 Kilometer und 8000 Höhenmeter durch Südtirol und Norditalien. Zum Vortrag gehören Infos zur Ausstattung der Räder, Gepäck, Unterkünften und Stationen der Reise. Nichtmitglieder sind willkommen. Sie werden um eine Spende von drei Euro gebeten. Um unverbindliche Anmeldung wird gebeten , per Mail an touren@adfc-wedel.de oder unter Telefon (01 76) 48 28 09 85. >

www.adfc-wedel.de