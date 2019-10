Sportentwicklungsplan : Vorschläge

von René Erdbrügger

25. Oktober 2019, 11:50 Uhr

6000 Fragebögen wurden verschickt, etwa 1000 kamen beantwortet zurück. Die Analyse für den Sportentwicklungsplan in Pinneberg ergab, dass 77 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Sport treiben oder in irgendeiner Form bewegungsaktiv sind, 30 Prozent gehören Sportvereinen an. Der Frauenanteil ist mit 51 Prozent in den Pinneberger Sportvereinen höher als der Männeranteil (49 Prozent). Zehn bis zwölf Jahre dauere die Realisierung der Sportentwicklungsplanung, so das Ergebnis des Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO) an der Fachhochschule für Sport und Management Potsdam. Etwa 24 Millionen Euro müssen in die Hand genommen werden, aber Fördergelder können beantragt werden. Der Entwicklungsplan sieht unter anderen zwei Sport- und Bewegungsparks für Pinneberg vor, einen im Bereich des Stadions 1 und 2, den anderen An der Raa vor. Empfohlen werden deshalb auch der Bau einer Drei- oder Zweifeldhalle am Schulzentrum Nord sowie der Bau einer Einfeldhalle an der Johann-Comenius-Schule.