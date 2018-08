Region Pinneberg in Kürze : +++ Vorreiter in SH: Dokumentprüfsystem in Rellingen +++ Unterstützung für Elmshorns Frauenhaus +++ Bauarbeiten in Wedel

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

Rellingen Betrüger haben in der Gemeinde Rellingen keine Chance mehr: Seit zwei Monaten steht im Bürgerbüro, das auch die Gemeinden des Amtes Pinnau betreut, ein Dokumentenprüfsystem. Damit werden Dokumente auf ihre Echtheit überprüft – zuvor mussten das die Mitarbeiter noch mit einer Lupe und Schwarzlicht machen. Die Arbeit der sieben Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros wird damit vereinfacht. Rellingen ist Vorreiter in Schleswig-Holstein.

Elmshorn Das Team des Elmshorner Frauenhauses benötigt Geld für die dringend benötigte Sanierung und Erweiterung des Gebäudes. Ein Lichtblick könnte jetzt ein vom Land geplantes Impuls-Förderprogramm für alle 16 Frauenhäuser in Schleswig-Holstein sein. Weitere Unterstützung kam jetzt von der Bürgerstiftung der Volksbank Pinneberg-Elmshorn. Die 1000 Euro will das Frauenhaus in die Anschaffung eines neuen Kleinbusses investieren.

Wedel Von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, muss die B431 im Baustellenbereich zwischen Croningstraße ud Industriestraße komplett gesperrt werden. Grund sind Asphaltierungsarbeiten. Bereits Anfang kommender Woche sind die provisorischen Zufahrten für Betriebe kurzzeitig nicht passierbar. Am gravierendsten trifft dies Baustoffe Lüchau. Die Wedeler Firma wird vom 13. bis 15. August lediglich über die Industriestraße erreichbar sein.

Schenefeld Sechs Vertreter aus Schenefeld waren vier Tage lang zu Gast in Luninez, der Partnerstadt von Schenefeld. In dem weißrussischen Ort stand ein vielfältiges Programm an. Besichtigungen und Stadtfest sorgten für Emotionen und Spaß. Was aber das Wichtigste war: Die Delegation konnte den Austausch der Städte weiter voranbringen. Dass die Verbundenheit bereits Früchte trägt, zeigte sich bei einem Besuch in einer Einrichtung für behinderte Kinder.

Quickborn Die Quickborner Schülerin Luana Halili wird am Montag, 20. August, nicht wie sonst die Schulbank in Deutschland drücken. Stattdessen verlässt sie für ein Jahr die Eulenstadt und lebt bei einer Gastfamilie in Oklahoma. Kurz vor ihrem Auslandsjahr in den Vereinigten Staaten verrät sie im Gespräch mit unserer Zeitung, wieso sie sich für das Abenteuer entschieden hat, worauf sie sich ganz besonders freut und was für Sorgen sie hat.

Hamburg Mounir El Motassadeq ist einer der Terrorhelfer der Anschläge vom 11. September 2001. Er sitzt im Hamburger Gefängnis Santa Fu ein – aber wohl nicht mehr lange. Statt im November wird der 44-Jährige nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe nun Mitte Oktober aus der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel entlassen. "Wir haben auf die Vollstreckung der letzten Wochen seiner Haftstrafe verzichtet, aber nur unter der Bedingung, dass er nach Marokko abgeschoben wird", sagte Sprecherin Frauke Köhler der Deutschen Presse-Agentur.

Schleswig-Holstein Nichts geht mehr: Für die 30. Auflage des Wacken-Festivals im nächsten Jahr sind alle Karten vergriffen. Insgesamt 75.000 Tickets sind nach nur wenigen Tagen verkauft. „Wir sind überwältigt von eurer Treue und Unterstützung, die auch nach nun bald 30 Jahren ungebrochen zu sein scheint“, schreibt das Wacken-Team auf seiner Homepage.