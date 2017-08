Vorlesen im digitalen Zeitalter

vergrößern 1 von 2 Foto: Lincke 1 von 2

Es gibt zahlreiche Tipps für Eltern, wie sie ihre Kinder dazu bringen können, endlich einmal ein Buch in die Hand zu nehmen: „Beginnen Sie zeitig“, „Führen Sie Rituale ein“, „Platzieren Sie Bücher griffbereit“. Oder: „Richten Sie einen Leseplatz ein“. Antje Schirmer ist ohne all diese theoretischen Anleitungen ausgekommen und hat trotzdem alles richtig gemacht. Es war eine Bauchentscheidung, als die Chefin der Buchhandlung Bücherwurm vor drei Jahren ihre Vorlesezeit für Kinder startete.

Unter dem Titel „Der Bücherwurm liest vor!“ tauchen Kinder seitdem regelmäßig in spannende, berührende und lustige Geschichten ein. „Das alles begann ganz unspektakulär“, erzählt Schirmer. „Unser Team hat zusammen gesessen und überlegt, wie man Kindern in diesen digitalen Zeiten das Lesen aus richtigen Büchern vermitteln könne.“ Die Antwort wurde schnell gefunden: Vorlesen war das Mittel der Wahl.

Seitdem sind die Pinneberger Kinder sonnabends, immer ab 11 Uhr, in die Kinderbuchabteilung des Bücherwurms an der Dingstätte 24 zur Vorlesezeit eingeladen. „Mal ist es voll. Manchmal kommen auch nur zwei“, sagt Schirmer. „Aber Spaß macht es uns allen immer.“ Die Bücherwurm-Chefin liest selbst, wird aber auch unterstützt von ehrenamtlichen Vorlesern. „Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, mitzumachen. Einfach bei mir melden“, sagt Schirmer. Zumal dieses Engagement besonders für Kinder, die zu Hause kaum Kontakt mit Büchern haben, wichtig sei. „Früher haben alle Kinder mal ein Buch in die Hand genommen. Jetzt gibt es riesige Unterschiede. Einerseits sind da die Leseratten, die alles verschlingen und dabei von den Eltern unterstützt werden. Und dann gibt es Kinder, die sich noch nie mit einem Buch beschäftigt haben.“

Schirmer ist Buchhändlerin mit Leib und Seele. Bereits mit 15 Jahren begann sie ihre Lehre bei der legendären Buchhändlerin Traute Roder. Nach dem Krieg hatte die findige Dame aus Danzig Bücher gegen Bohnensaat eingetauscht und mit 500 Exemplaren in der Dingstätte erst eine Leihbücherei geführt, dann vor 70 Jahren ihren Bücherwurm eröffnet. Schirmer wurde von ihr zur Buchhändlerin ausgebildet und blieb. Nach Roder übernahm Schwiegersohn Reinhold Timm die Geschäfte. „Bis er vor acht Jahren ganz unerwartet im Laden gestorben ist“, sagt Schirmer. „Nach dem ersten Schock war klar: Jetzt geht es um unsere Existenz. Anke Marckmann und ich übernahmen die Geschäftsführung, die Kollegen haben ihre Unterstützung zugesagt.“

Trotz der Turbulenzen hat Schirmer ihre Kinderbuchabteilung immer im Fokus gehabt und im Laufe der Jahre schon einige verrückte Aktionen angeschoben: Zum Jubiläum der Pixi-Bücher wurde beispielsweise kurzerhand ein Pferd auf den Drosteiplatz gestellt, auf dem die Kinder eine Runde drehen durften. Und zum Lindgren-Geburtstag haben die Kinder im Novemberschnee vor dem Laden Waffeln gebacken. „Wir haben rund um Buchfiguren wie Conni, Pettersson und Findus Feste gefeiert, es gab Popcorn und Spaß. Und zum Advent freue ich mich schon auf einen genialen Handpuppenspieler.“

Die Kinderbücher von Lindgren, Kästner, Preussler oder Ende sind derzeit etwas out. „Kinderliebling ist momentan ‚Der kleine Drache Kokosnuss‘ von Ingo Siegner“, sagt Schirmer. Aber die Bücherwurm-Chefin wird schon dafür sorgen, dass auch die Klassiker nicht in Vergessenheit geraten – immer sonnabends um 11 Uhr.