Vorjahressieger verteidigt den Titel

Der Kampf um Aufschläge, Schmetterbälle, Punkte und am Ende Siege war beim 15. Kuscheltiercup am Sonnabend kurzzeitig vergessen. Die Schmierseife-Rutschbahn wurde von den Organisatoren der Dörfer-Olympiade freigegeben. Auch für die Beachvolleyballer eine perfekte Möglichkeit, etwas Abkühlung zu ergattern.

„Die hätten wir am Sonntag auch gut gebrauchen können“, scherzte Jan Ivo Springborn, Organisator des Kuscheltiercups, der am Wochenende – am Sonnabend parallel zur Dörfer-Olympiade – auf dem Sportplatz in Borstel-Hohenraden ausgetragen wurde. „Die Terminfindung ist manchmal problematisch. Daher haben wir überlegt, beide Veranstaltungen gemeinsam auszutragen und es hat sich gut ergänzt“, stellte Springborn fest. Während die Beach-Volleyballer die Rutschbahn testeten und sich Abkühlung verschafften, verfolgten einige der „Olympioniken“ in den Pausen die Spiele auf den beiden Feldern. Insgesamt zehn Teams hatten sich angemeldet und waren aus Halstenbek, Pinneberg, Wedel, Norderstedt und Prisdorf nach Borstel-Hohenraden gekommen.

„Viele Teilnehmer sind schon Stammgäste“, freute sich Springborn. Ein Team hatte ihm seine Trophäensammlung gezeigt. Denn statt Pokalen gibt es in Borstel-Hohenraden einen unvergesslichen Preis: Kuscheltiere. Bei der Siegerehrung konnten die Teams je nach Platzierung aus einem ganzen Berg von kuscheligen Freunden wählen. Dabei gibt es seit Jahren die gleiche Regel: Wer als Letzer abschneidet, darf zuerst wählen. Das kannte das Team „Old but Gold“ aus Rellingen schon aus dem letzten Jahr. Damals hatten sie den 14. Kuscheltiercup gewonnen und durften als Letzte wählen. Auch Sonntag mussten sich die Rellinger, die ihren Titel verteidigten und damit bei zwei Teilnahmen zwei Turniersiege verbuchten, bis zum Schluss gedulden, bis sie ihr Andenken auswählen durften. „Wer gewinnt, muss sich halt damit zufriedengeben, was übrig bleibt“, scherzte Springborn. Als Entschädigung gab es dann aber den Siegerpokal als zusätzliche Erinnerung. Auf dem zweiten Platz landete das Team „Baggerluten“ aus Norderstedt vor den „Plüschkillern“ aus Halstenbek.

„Es ist alles super gelaufen“, resümierte Springborn am Sonntagabend. Das Wetter habe fast perfekt mitgespielt. „Am Sonnabend war es fast schon etwas windig zum Spielen und Sonntag hat die Sonne geknallt. Aber das ist alles besser als Regen“, sagte Springborn. Außer den Spielen stand die Geselligkeit im Vordergrund. Gemeinsam wurde gegrillt, viel geklönt und einige der etwa 60 Spieler campten auf dem Sportplatz oder übernachteten in der Sporthalle.

Anmeldungen nimmt Springborn bereits für das kommende Jahr unter Telefon (0 41 01) 85 98 67 oder per E-Mail. an j.springborn@gmx.de entgegen.