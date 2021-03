Voting des Tages : Vor den Einschränkungen ab Montag: Gehen Sie am Wochenende noch einmal ausgiebig shoppen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

19. März 2021, 18:00 Uhr

Per Erlass hat die Landesregierung Corona-Beschränkungen für Kreise mit erhöhtem Infektionsgeschehen neu geregelt. Bei mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist im Einzelhandel nur Termin-Shopping möglich, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Das hat die Landesregierung bereits am Mittwoch beschlossen. Ab der kommenden Woche sind davon die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg sowie Neumünster und Flensburg betroffen.

Wir fragen daher heute:

Vor den Einschränkungen ab Montag: Gehen Sie am Wochenende noch einmal ausgiebig shoppen? Ja, die Chance, ohne Termin einzukaufen, lasse ich mir nicht entgehen. Ich zögere noch und entscheide spontan. Nein, das werde ich nicht tun. zum Ergebnis

