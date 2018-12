Von Yoga bis zum Prüferlehrgang

Der Kreissportverband Pinneberg hat wieder ein breites Fortbildungsprogramm im Angebot / „Inhouse“-Schulungen sehr erfolgreich

Gelöster Nacken, Nachfolge im Ehrenamt und Prüferlehrgang für das Deutsche Sportabzeichen – dies sind nur drei von 46 Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, die der Kreissportverband (KSV) Pinneberg seinen Mitgliedern 2019 anbietet. „Das Augenmerk liegt auf den vier großen Themenkomplexen Ausbildungslehrgänge Sport und Jugend, Sportpraxisfortbildungen, Vereinsmanagement-Lehrgänge und der sportmedizinischen Fortbildungsreihe mit unserem Kooperationspartner Regio-Kliniken“, erklärte KSV-Geschäftsführer Karsten Tiedemann. Dabei setzt der Kreissportverband auf hochqualifizierte Referenten, Ärzte und Lehrer aus dem ganzen Land. Bei den Sportpraxisfortbildungen gibt es für Christa Nordwald, KSV-Sportreferentin, einen großen Vorteil: „Was die Ärzte aus medizinischen Gesichtspunkten erklären, wird in der Halle in der Praxis weitergeführt.“

„Inhouse“-Schulungen mit den Vereinen zusammen waren in diesem Jahr der große Renner, bei 14 in elf Vereinen gab es insgesamt 232 angemeldete Teilnehmer. Allein beim Rellinger Turnverein nahmen 72 Vereinsmitglieder an der Mitarbeiterschulung „Datenschutz“ teil. Dies soll auch 2019 so fortgeführt werden, da das Feedback der Vereine durchweg positiv gewesen sei. Der KSV übernimmt dabei die Kosten für die Referenten und deren Fahrtkosten bis zu 500 Euro. Für Kerstin Hemme, verantwortlich für die Lehrgangssachbearbeitung, war das Jahr 2018 ein voller Erfolg: „Durch unsere Bildungsmaßnahmen haben wir zusammen mit den ‚Inhouse‘-Schulungen 923 Menschen aus- und weitergebildet.“ Probleme gab es nur im Bereich Vereinsmanagement. Da mussten fünf Lehrgänge abgesagt werden mangels Teilnehmer. Deshalb hat Tiedemann auch einen besonderen Wunsch für das Jahr 2019: „Ich hätte gern mehr Teilnehmer für diese Lehrgänge. Vielleicht können wir mehr Führungskräfte der Vereine für unsere neuen Seminare begeistern.“

Alle Informationen rund um die KSV-Bildung gibt es auf der Internetseite www.ksv-pinneberg.de.