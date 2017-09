Von Schankstuben und Spelunken

vergrößern 1 von 3 Foto: Per Koopmann/Stadtarchiv (2) 1 von 3

Wofür die Elmshorner heute bekannt sind? Nun, hier wohnen bodenständige und bescheidene Menschen, die ihre Stadt ganz unaufgeregt super finden. Super und normal. Und wofür waren die Elmshorner früher bekannt? „Die Elmshorner hatten nicht den Ruf übertriebener Enthaltsamkeit. Wochentags gehörte ein guter Trunk und eine Pfeife Knaster in passender Gesellschaft zum täglich Brot“, erklärt Annkatrin Holbach, die auch von einem Eintrag in Konrad Struves Stadtchronik zu berichten weiß: „Hier muss ein trinkfrohes Geschlecht ansässig sein.“

Die Heimatforscherin hält einen Vortrag zum Thema „Von Krügen und Kneipen – Elmshorner Wirtschaftsgeschichte“ im nahezu voll besetzten Kollegiumssaal des Elmshorner Rathauses und stellt alte Lokale und Gasthäuser aus der Stadtgeschichte vor. Der Abend wurde organisiert von dem Heimatverein „Tru un fast“.

Schon in der frühen Neuzeit gab es im Stadtgebiet viele Krüge, berichtet Holbach und beruft sich auf Struves Chronik. Ein Grund war die Lage am Ochsenweg. Der steigende Verkehr hatte den Wirten viele Gäste beschert. „1726 wurden bei einer Gewerbezählung in Elmshorn 14 Personen als Brauer, Brenner und Gastwirte bezeichnet. Damit standen sie an der Spitze der Gewerbetreibenden. Und das bei nur etwa 182 Häusern im Ort.“ Zu den ältesten Schenkbetrieben gehörte das Große Haus, das am Südeingang des Marktplatzes stand und an dessen Tor Wegezoll erhoben wurde. „Natürlich logierte auch Wallenstein beim Durchzug mit seinem Gefolge hier“, erzählt Holbach von einem der bekannteren Gäste.

Es ist die Verbindung von historischen Zusammenhängen und gelebter Alltagskultur, die den Vortragsabend interessant machen. So erzählt Holbach über die Spirituosenhandlung Meyn in der Königstraße und dem Möhringschen Haus gegenüber, wo heute die Stadtbücherei untergebracht ist, einst aber eine Schenke und Weinhandlung betrieben wurde. Beide Geschäfte waren beliebt in Elmshorn, erzählt Holbach, so dass während der Zeit des Nationalsozialismus der Spruch entstand: Wat brukt wi Hitler un Göring – wi hebbt jo Meyn und Möhring. Die Geschichte der Stadt über ihre Kneipen zu erzählen heißt eben auch, die Sichtweise des einfachen Volkes auf Politik und Gesellschaft offenzulegen. Und für die meisten war der persönliche Spaß – und auch Rausch – wahrscheinlich von größerer Bedeutung als die „große Politik“.

Besonders gut kamen beim dem Vortragsabend Geschichten über Lokale an, die die Zuhörer noch kennen. „Ich frag mal, wer hat noch im Langeloher Hof getanzt?“, fragt Holbach in die Runde. Viele Hände schnellen nach oben. Auch die Bilder von Kellnern oder Wirten aus den 60er und 70er Jahren sorgen beim Publikum für viel Gesprächsstoff. Herta Mohr, Paulchen Wildenau oder Hugo Strohbehn sind Namen, die viele im Publikum noch kennen.

Der Abend zeigt aber auch deutlich, wie das Gesicht Elmshorns sich über die Jahre verändert hat. Das Lokal Baalmann’s Eck in der Schulstraße 21 stellt Holbach vor und erzählt, das hier sowohl Geschäftsleute als auch Stadtverordnete regelmäßig einkehrten. „Die Gaststätte hatte zwei Vorteile: Einen versteckten Hintereingang und blickdichte Vorhänge zur Schulstraße, wo schräg gegenüber die Polizeiwache war.“ An der Stelle, wo damals die Kneipe war, parken heute Rathausbesucher ihre Autos.

von Knuth Penaranda

erstellt am 01.Sep.2017 | 17:51 Uhr