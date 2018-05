Von Rellingen in die Großstadt

Zum Abschied von Pastor Lennart Berndt gab es Musik und Humor gegen die Traurigkeit

von shz.de

02. Mai 2018, 00:00 Uhr

„Eigentlich sind wir alle traurig.“ Das war ein häufig gehörtes Eingeständnis in der Rellinger Barockkirche. Eine große Menschenmenge hatte sich eingefunden, um sich von Lennart Berndt (Foto) zu verabschieden. Acht Jahre lang hatte er dort als Pastor gewirkt, aber jetzt zog es den promovierten Theologen zurück in die Großstadt. Seine neue Wirkungsstätte: die Friedenskirche in Hamburg-Altona, auf halbem Wege zwischen Reeperbahn und Schanzenviertel gelegen. Vikarin Gundula Meinert ging mit, denn Berndt ist ihr Ausbildungs-Betreuer.

Die Abschiedsfeier, zuerst als Gottesdienst in der Kirche, danach die Fortsetzung als Klönschnack im Gemeindehaus, war dann aber doch eine eher heitere Angelegenheit. Und Kantor Oliver Schmidt war ein Garant dafür, dass es ein musikalisches Feuerwerk wurde. Der Posaunenchor intonierte die Ouvertüre, der Gospeltrain jubilierte, Schmidt selbst bediente die Orgel oder das Klavier, wenn er nicht gerade den Taktstock schwang. Es gab sogar ein Musikstück, das der Kantor speziell für diesen Tag komponiert hatte.

„Sie verlassen eine hochkulturelle Gemeinde“, folgerte Propst Thomas Drope denn auch bei der Entpflichtung des Pastors. „Nun zieht es Sie in den Kiez, in eine Kirche mit subkulturellen Anteilen“, legte er zum Vergnügen der Rellinger nach.

Drope beschrieb Berndt als offenen, herzlichen und fröhlichen Mann, der in Rellingen deutliche Spuren hinterlasse. Spontaner, lang anhaltender Applaus der Gemeinde bestätigte das. Der scheidende Pastor ging in seiner Abschiedspredigt ebenfalls auf die Musik ein, wob aus seinen Erinnerungen an Taufen, Konfirmationen und Trauerfeiern einen „Soundtrack des Lebens“.

Die Vorlage lieferte ihm der Predigttext, die Geschichte vom singenden Apostel Paulus im Gefängnis, dem gemeinsam mit allen anderen Gefangenen die Fesseln abfielen, so dass sie frei waren, denn auch die Mauern ihres Verlieses zerbrachen.

Singen habe eine weitende Kraft und befreie aus den „Gefängnissen unserer Angst“, las Berndt aus dem Bibeltext heraus. Seine Rellinger Zeit habe er als „prägende, lehrreiche, wilde, anstrengende und beglückende Jahre“ empfunden, fasste Berndt die Erfahrungen seiner ersten Pfarrstelle zusammen. Dafür schulde er der Gemeinde großen Dank.

Der Dank der Gemeinde kam auch nach dem Gottesdienst in den persönlichen Abschiedsgesprächen im Gemeindehaus zum Ausdruck. Bürgervorsteher Henry Behrmann und Bürgermeister Marc Trampe würdigten das Wirken des Pastors. Senioren wie Konfirmanden hatten kleine Geschenke mitgebracht. Viele Kinder waren da, die den Pastor aus den Kitas kannten. „Er hat mich getauft“, verkündete die achtjährige Lyra stolz. Dasselbe galt für ihre fünfjährige Schwester Finja.