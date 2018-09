Von Kriegen, Katastrophen und Kaisern

China Time: Künstler Jing Liu stellt Werke vor

von shz.de

28. September 2018, 16:00 Uhr

Mit einer spannenden Lesung hat Autor und Zeichner Jing Liu das Reich der Mitte ins Scheinwerferlicht gerückt. Der Autor der Reihe „Chinas Geschichte im Comic“ stellte kürzlich seine Reihe auf der Rellinger Rathaus Galerie im Zuge der China Time vor. Liu hatte neun Jahre lang an seinem kreativ-historischen Werk gearbeitet. Die Reihe bietet dem Leser einen Überblick über 5000 Jahre Geschichte. „Wenn meine Bücher dabei helfen, China besser zu verstehen, bin ich sehr glücklich“, sagte Jing Liu.

Insgesamt sind bereits vier seiner in unterschiedliche Sprachen übersetzten Bände erschienen. Es geht Jing Liu darum, aufzuzeigen, wie sich China über die Jahrhunderte hinweg verändert hat. Doch Liu stellt auch dar, wie die Geschichte das heutige China und seine Bewohner in ihrem Denken und in ihrer Weltanschauung prägen.

Die Sicht auf die Historie ist dabei die eines modernen Menschen. „Es gelingt durch diesen Blick aus zeitlicher Distanz, die Ausgänge von Entwicklungen, Zusammenhängen und Wechselwirkungen in der Geschichte zu erkennen, die den damaligen Zeitgenossen verborgen bleiben“, erläuterte Verlegerin Elisabeth Wolf, die bei der Lesung als Dolmetscherin fungierte.

Liu beleuchtete mit seinem Vortrag mit dynamisch-aussagekräftigen Zeichnungen eine der ältesten Hochkulturen der Menschheit. Er kam auf die 95 chinesischen Dynastien, unzählige Kriege und mehr als 600 Kaiser zu sprechen. „Während der dynastischen Zyklen spielten Naturkatastrophen immer eine große Rolle“, erläuterte Liu. Als dominierende Volksgruppe etablierten sich die Han-Chinesen. „Ich hoffe, dass die Leser meine Werke nutzen, um ihre Länder in ähnlicher Weise zu betrachten“, sagte der Autor. Sein Hauptanliegen ist es, die treibenden, hinter der Geschichte verborgenen Kräfte aufzuzeigen. Die Lesung im Zuge der China Time bereicherten Diskussionsbeiträge des Publikums. „Ich finde, dass Ihre Werke mit den tollen Zeichnungen nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Schulkinder geeignet sind“, befand Lehrerin Monika Strocka.

Außer den Redebeiträgen rundeten eine Ansprache des Galeristen Gerd Uhlig sowie musikalische Beiträge der Little Opera Jungakademie die Lesung ab. Schüler Leo Tanrui Ding (8) und seine Lehrerin Simone Anders brachten auf klangvolle Weise einen chinesischen Dorftanz von Chirade Ding zu Gehör. Der Achtjährige erntete zudem für seine gelungene Interpretation der Stücke Yasmin Blüte und Wilder Reiter von Schumann Applaus. Tuschezeichnungen, Kalligraphien und Grafiken, unter anderem von der Gruppe Paradox, untermalten die Lesung atmosphärisch.

Die Comics sind im Verlag China-Books Zürich erschienen. Diese sowie weitere Ausgaben gibt es in der Rellinger Buchhandlung Lesestoff.