Sommerakademie : Von Fotografie bis Fitness-Kursus

Pinneberg | Eine Mischung aus Outdoor-Aktivitäten, Sport, Schulungen zur Gesundheit und Ernährung, verschiedenen Lern- und Ausbildungsangeboten, Tagesausflügen und Kreativkursen: Das bieten die Volkshochschulen (VHS) des Kreises Pinneberg in ihrem aktuellen Sommerprogramm. Jede Volkshochschule setzt bei der Zusammenstellung ihrer Angebote einen eigenen Schwerpunkt.

Der Jahreszeit entsprechend stehen Spaß, gestalterische Aktivitäten und Unterhaltung im Vordergrund. „Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit dem Angebot von 192 Kursen aus insgesamt sechs verschiedenen Bereichen, wird viel Raum geboten, um Neues auszuprobieren, sich Wissen anzueignen, sportlich aktiv zu werden oder zu entspannen: Sich also die Sommermonate im Allgemeinen, aktiv schön zu gestalten,“ erklärt VHS-Leiter Wolfgang Domeyer bei der Präsentation des Programms durch die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Kreis Pinneberg. Darüber hinaus soll die Palette der Angebote sowohl für jede Zielgruppe als auch für jedes Alter ansprechend sein.

Sprachen und Kulturen kennenlernen

Das Gefühl von „Urlaub“, könnten die Teilnehmer bei den angebotenen Inselfahrten nach Amrum und Sylt, oder weiteren Tagesreisen, bekommen. Und wer auf seinen Reisen gern fotografiert, kann sich für den Kursus „Einführung in das digitale Fotografieren“, anmelden. Die Elmshorner VHS bietet mit ihrem Japanisch-Unterricht sowohl das Kennenlernen der asiatischen Kultur als auch Grundkenntnisse der japanischen Sprache an. Menschen, die ein Japan Reise planen, können Alltagssätze lernen. Ein weiterer kultureller Bezug zu Asien findet sich in dem Kursus „Chinesische Schriftzeichen ohne Geheimnis“. In diesem Angebot lernen die Teilnehmer, chinesische Schriftzeichen zu entschlüsseln.

Anmeldungen werden direkt bei einer der Volkshochschulen oder online über die Webseite der jeweiligen Volkshochschule getätigt. Eine Anmeldung per Post ist ebenfalls möglich: Am einfachsten mit dem Anmeldeschein, der sich hinten in den kostenlosen VHS -Programmheften befindet. Die Programmhefte liegen in öffentlichen Stellen wie Rathäusern, Büchereien, Banken und den Volkshochschulen selbst aus. Es wird aufgrund der Platzvergabe und begrenzter Teilnehmerzahlen mancher Kurse empfohlen, sich rechtzeitig anzumelden. Das gesamte Kursangebot der Volkshochschulen im Kreis Pinneberg ist auf der jeweiligen Internetseite zu finden: www.vhs-elmshorn.de, www.vhs-halstenbek.de, www.vhs-pinneberg.de, www.vhs-quickborn.de, www.vhs-schenefeld.de, www.vhs-tornesch-uetersen.de, www.vhs-wedel.de

Die VHS Tornesch-Uetersen rüstet sprachlich jene auf, die ihre Ferien gern in Dänemark verbringen. In dem Kursus „Dänisch für Anfänger“, wird in kleinen Gruppen Dänisch unterrichtet.

Die VHS Wedel setzt sich einen kulturellen Schwerpunkt und bietet vieles aus dem Bereich Gesellschaft und Leben. Dabei stehen Latein- und Südamerika im Mittelpunkt. Mit Vorträgen über El Salvador, Guatemala, Peru, Mexiko und Argentinien, wird zur Erkundung der Latein- und Südamerikanischen Welt eingeladen. Die Vorträge beinhalten Informationen über die Länder, die Menschen, deren Lebensweisen und Kulturen. Zu weiteren Angeboten der VHS Wedel zählen zwei Lehrgänge mit dem Motto „Starke Kinder haben Mut“. Eine der Veranstaltungen findet in Form eines Elternabends statt. Dieser richtet sich an Eltern mit Kindern die sich im Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule befinden. Es wird ein Programm vorgestellt, das dem Kind diese Phase erleichtern soll. Die zweite Veranstaltung ist für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren gedacht. Hier sollen Kinder unter anderem lernen, sich zu behaupten und sich durch mehr Selbstbewusstsein in Konfliktsituationen zu wehren.

„Wie bekomme ich mehr Energie?“

Ein umfassendes Kursprogramm im Bereich Gesundheit und Fitness bietet die VHS Halstenbek. Hier besteht die Möglichkeit, alles zur Frage„Wie bekomme ich mehr Energie?“, zu erfahren. Die Teilnahme am Yoga- oder Pilates-Kursus kann zur eigenen Fitness beitragen. Darüberhinaus finden sich Informationsveranstaltungen im Angebot, in denen Wissen zur gesunden Ernährung und zum Stressabbau vermittelt werden soll.

Die Schenefelder VHS bietet einen Kräuter-Lehrgang. Hier sollen die Teilnehmer vieles über Pflanzen und Kräuter und dessen Gebrauch erfahren. Darüber hinaus gibt es auch hier gesundheitsfördernde Lehrgänge und Vorträge. Einer der Lehrgänge widmet sich dem Thema „Burnout“. Er soll der Burnout -Prävention dienen und Wissen darüber vermitteln, wie es zu dieser Erkrankung kommen kann.

Die VHS Quickborn setzt sich das Thema Gesundheit als Schwerpunkt. In Kooperation mit dem Freibad in Quickborn werden einige Wasser-Aktivitäten angeboten. Zwei Beispiele aus dem Angebot sind Wassergymnastik oder Wasserjoggen.

Ein spezieller Vortrag der VHS Pinneberg beschäftigt sich mit der geschichtlichen Entwicklung der Reformation im Raum Hamburg. Bei einem Rundgang durch die Altstadt soll erklärt werden, wie es zur Reformation kam, welche Veränderungen mit der Reformation einhergingen und wie der Streit um die Schule die Reformation vorantrieb. Weitere Lehrangebote des Programmes – wie der EDV- und Internetkursus – bieten den Teilnehmern praktisches Wissen und Grundlagen im Umgang mit Computern und Netzwerken. Eine Besonderheit ist der Vegankochkursus: Gemeinsam werden Spezialitäten ohne tierische Produkte – also ohne Eier, Milch und Fleisch – zubereitet.

von Stefanie Korn

erstellt am 27.Mai.2017 | 10:00 Uhr