Alle Artikel im Überblick : Von Elmshorn bis Wedel: Das sind die Feuerwehren im Kreis Pinneberg

Vom ABC-Dienst über Spezialfahrzeuge bis hin zu besonderen Unterstützern: Wir zeigen, wie vielfältig die Wehren sind und erzählen, welche Herausforderungen die Ehrenamtler zu bewältigen haben.

von Christian Uthoff

09. Juni 2020, 18:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Zahlen sind beeindruckend: 50 Freiwillige Feuerwehren, zwei Betriebsfeuerwehren eine Werkfeuerwehr sowie derzeit 37 Jugendfeuerwehren sind im Kreisfeuerwehrverband Pinneberg zusammengeschlossen. Mehr als 3000 Mitglieder fördern das Feuerwehrwesen in der Region und sorgen für die Sicherheit der etwa 315.000 Einwohner des Kreises Pinneberg.

Doch was macht die Feuerwehr aus? Welche Herausforderungen haben die Wehren zu bewältigen? Und wie gehen die Brandbekämpfer mit schwierigen Einsätzen um? Darüber haben wir mit Wehrführern, Feuerwehr-Kameraden und Kreisbrandmeister Frank Homrich gesprochen. Die Geschichten, die wir überall aus dem Kreis Pinneberg und dem angrenzenden Kreis Steinburg zusammengetragen haben, lesen Sie hier.

Kreiswehrführer Frank Homrich im Interview: Das macht das Ehrenamt bei der Feuerwehr aus

Christian Uthoff

Warum fahren Feuerwehr-Fahrzeuge auch nachts mit Martinshorn durch die Stadt? Warum wird bei Unfällen und umgestürzten Bäumen gleich die ganze Straße gesperrt? Kreiswehrführer Frank Homrich spricht im Interview mit shz.de über gegenseitige Rücksichtnahme, die Kernaufgaben der Feuerwehr und darüber, warum sich Menschen in der Stadt eher über Blaulicht und Sirene in der Nacht aufregen. Das ganze Gespräch lesen Sie hier.

Fehlende Geduld und Uneinsicht: Wehren werden zur Zielscheibe für Pöbeleien

Jan Schönstedt

Nicht nur die Appener Wehr sieht sich mit der Ungeduld der Bevölkerung konfrontiert – Uneinsichtige machen Rettern überall im Kreis Pinneberg das Leben schwer. Das zeigen zwei Vorfälle aus dem Kreis Pinneberg im vergangenen Jahr. Feuerwehrkameraden beklagen mangelnden Respekt, vor allem bei Autofahrern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Elmshorn und Bullenkuhlen: So unterscheidet sich der Feuerwehr-Dienst in der Stadt und auf dem Land

Daniela Lottman

Etwa 50.000 Einwohner hat Elmshorn, die größte Stadt des Kreises Pinneberg. In Bullenkuhlen, der kleinen Gemeinde des Kreises, sind es 389 Einwohner. Wie unterscheiden sich die beiden Feuerwehren vor Ort voneinander? Wir haben darüber Mit Jörn Fresemann aus Bullenkuhlen und Sebastian Pelz aus Elmshorn gesprochen. Den Artikel lesen Sie hier.

Tagesverfügbarkeit bei Wehren im Kreis Pinneberg: Darum wird sie zunehmend zum Problem

Oliver Gabriel

Die Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften wird bei vielen Feuerwehren im Kreis Pinneberg zunehmend zum Problem. Die meisten Wehren haben daher Lösungen entwickelt, um dem zu begegnen. Gastfeuerwehrleute unterstützen zum Beispiel örtliche Einsatzkräfte. Wedel hat Verwaltungsmitarbeiter mit eigener Alarmschleife für den aktiven Dienst am Tag rekrutiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Einsatzort A7 – eine Herausforderung für die Feuerwehr Quickborn

Axel Heimken/dpa

Die Quickborner Wehr muss auf der A7 mit immer größeren Einsätzen und einer komplexeren Technik in den Autos umgehen. Die Kameraden sind dafür speziell ausgerüstet und ausgebildet. Wie die Kameraden mit der Herausforderung umgehen, berichtet Wehrführer Wido Schön hier.

Starkregen, Stürme, Gewitter: Einsätze wegen Unwettern im Kreis Pinneberg nehmen zu

Florian Sprenger

Die Feuerwehren im Kreis Pinneberg müssen immer häufiger gegen die Folgen der Wetterkapriolen kämpfen – und bereiten sich auf diese Szenarien vor. Die Wehren aus dem Norden des Kreises Pinneberg führen spezielle Übungen durch. Und in Bilsen hat man bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfahrungen mit Unwetter-Einsätzen gesammelt.

Einzigartig im Kreis: Drei Wehren kooperieren beim Sichern von Atemschutzträgern

Feuerwehr Quickborn

Geraten Atemschutzgeräteträger bei Feuerwehr-Einsätzen selbst in Not, ist rasche Hilfe erforderlich. Drei Wehren aus dem Kreis Pinneberg haben nun ein einzigartiges Konzept entwickelt: Kameraden aus Quickborn, Bilsen und Hasloh sichern sich untereinander ab. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.

Feuerwehr auf Helgoland: So arbeiten die Retter von der Hochseeinsel

Svenja Engel

Mit dem Dünendienst und der kleinsten Drehleiter Deutschlands hat die Helgoländer Feuerwehr zwei Besonderheiten zu bieten. Die Tagesverfügbarkeit ist zudem eher kein Problem. Wehrführer Heiko Ederleh erzählt hier, warum das so ist.

Jugendwehren im Kreis Pinneberg: Hier stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt

Peter Jaster (Archivfoto)

Im Kreis Pinneberg gibt es 37 Jugendfeuerwehren mit 737 Kindern und Jugendlichen – Ziel ist, möglichst viele in die aktiven Einsatzgruppen zu übernehmen. Jungen kommen wegen der Technik, Mädchen wegen der Kameradschaft. Mehr dazu lesen Sie hier.

Neue Gesichter in der Mannschaft der Feuerwehr Horst: „Möchte dem Dorf etwas zurückgeben“

Hermann Mohrdieck

Sie sind die Neuen in Horst: Luka Strutz und Jan Nicol sind seit Kurzem Mitglieder der aktiven Wehr. Mit uns haben Sie über ihre Beweggründe gesprochen, in die Freiwillige Feuerwehr einzutreten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mitglieder der Ehrenabteilungen aus Uetersen und Tornesch erinnern sich an spektakuläre Einsätze

Feuerwehr Uetersen

Die Freiwilligen Feuerwehren sind mit die ältesten Bürgerinitiativen des Landes. 365 Tage rund um die Uhr in ständiger Bereitschaft und bei Bedarf schlagkräftig, um erfolgreich sein zu können. So war es auch früher, vor 40, 50 oder sogar 60 Jahren. Feuerwehrkameraden aus Uetersen und Tornesch, die heute der Ehrenabteilung angehören, erinnern sich noch gut daran. Mehr dazu lesen Sie hier.

Halstenbeks „rollende Werkzeugkiste“ ist in Schleswig-Holstein nahezu einzigartig

Marcus Dewanger

Die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek war die zweite Wehr in Schleswig-Holstein, die einen modernen Rüstwagen mit Kran und Arbeitskorb erhalten hat. Wie das Gerät funktioniert und warum die Wehr den speziellen Wagen angeschafft hat, lesen Sie hier.

„Es ist ein Geben und Nehmen“: So wird man ein Partner der Feuerwehr

Johanna Ulrich

Partner der Feuerwehr gibt es im Kreis Pinneberg viele. Zum Beispiel in Pinneberg. Wir haben mit Unterstützern in der Kreisstadt gesprochen. Mehr dazu lesen Sie hier.

ABC-Dienst und LZG: Auch die Feuerwehr im Kreis Pinneberg hat ihre eigene Spezialeinheit

Christian Uthoff

Sie sind die Spezialeinheit des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg: Bei Notfällen mit radioaktiver Strahlung sowie biologischen und chemischen Stoffen rückt der ABC-Dienst/Löschzug Gefahrgut aus. Was dessen Job ausmacht, erfahren Sie hier.

In Bevern und Bullenkuhlen: Jennifer Groth und Gesa Glismann sind Pionierinnen in der Feuerwehr

Carsten Wittmaack

Gesa Glismann und Jennifer Groth sind die einzigen Frauen der Brandbekämpfer in Bullenkuhlen und Bevern. Wir haben sie besucht und mit ihnen über Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr gesprochen. Das ganze Gespräch lesen Sie hier.

Hightech bei der Feuerwehr Barmstedt: Drohne liefert Bilder aus der Luft

Christian Uthoff

Sie ist derzeit (Stand: Mai 2020) die einzige einsatzbereite Feuerwehr-Drohne im Kreis Pinneberg und sie gehört der Freiwilligen Feuerwehr Barmstedt: Mit einer Drohne gehen die Retter auf Vermisstensuche oder liefern bei unübersichtlichen Lagen einen Blick aus der Luft. Wie das geht, erzählen die Feuerwehr-Kameraden Malte Heins und Marcus Müller hier.

Prisdorfs Wehrführer erklärt: So wurde das Feuer auf der Golfanlage am Peiner Hof gestoppt

Florian Sprenger

Mitte April brannte ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude auf der Golfanlage am Peiner Hof in Prisdorf. Dutzende Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen. Prisdorfs Wehrführer Tim Hoyer lobt anschließend die enge Zusammenarbeit der Einsatzkräfte. Er sagt aber auch: „Auf einem Mittwochnachmittag wäre das anders ausgegangen.” Mehr dazu lesen Sie hier.

Großbrand auf Bauernhof: Der größte Einsatz in der Sparrieshooper Feuerwehr-Geschichte

Michael Bunk

Rasend schnell breitete sich Ende März ein Feuer auf einem Bauernhof in Klein Offenseth-Sparrieshoop aus. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz verhinderten zahlreiche Feuerwehren gemeinsam, dass der komplette Hof niederbrannte. "Da war unwahrscheinlich viel Energie drin", sagte Sparrieshoops Wehrführer Gerd Schlüter nach dem Einsatz.

Feuer nach Blitzeinschlag in Seestermühe: Familie Bohn möchte an gleicher Stelle neu bauen

Sebastian Kimstädt

Bei einem verheerenden Brand am 1. Mai verlore Familie Bohn aus Seestermühe ihr Zuhause. Das Reetdachhaus brannte nach einem Blitzeinschlag nieder. Die Wehr aus Seestermühe war gleich doppelt betroffen. Die Kameraden löschten gemeinsam mit weiteren Feuerwehrleuten den Brand. Und eines der Brandopfer ist Mitglied der Wehr. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach Corona-Zwangspause: Feuerwehren im Kreis Pinneberg dürfen wieder üben

Christian Uthoff (Archivfoto)

Niedrige Corona-Fallzahlen machen es möglich: Ab Freitag (5. Juni) will das Land Dienstabende wieder erlauben. Wann die einzelnen Wehren im Kreis Pinneberg wieder loslegen, ist unterschiedlich. Mehr dazu lesen Sie hier.

21 Feuer in sechs Jahren: Torneschs Wehr muss immer wieder Moorbrände löschen

Archivfoto: Philipp Dickersbach

Jedes Jahr im Frühling brennt das Esinger Moor bei Tornesch. Darum rechnet die Feuerwehr mit weiteren Einsätzen. Genauso wie die Polizei geht die Freiwillige Feuerwehr Tornesch davon aus, dass es sich jedes Mal um Brandstiftung handelt. Die Einsätze sind für die Kameraden jedes Mal kräftezehrend und aufwändig, berichtet Wehrsprecher Ralf Diedrichsen.

Zweite Leitstelle in Barmstedt: So bereiten sich Feuerwehren in der Region auf massive Unwetter-Einsätze vor

Christian Uthoff

280 Kräfte und 67 Fahrzeuge können im Idealfall in der Stadt Barmstedt sowie den Amtsbezirken Rantzau und Hörnerkirchen ausrücken. Sie zu koordinieren, haben die Feuerwehren vor Kurzem geübt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bilanz von Britta Stender: Darum sind Elmshorns Feuerwachen die Sorgenkinder der Wehr

Michael Bunk

Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn gehört jedes Jahr zu den Wehren mit den meisten Einsätzen im Kreis Pinneberg. Die Wehr ist gut aufgestellt, größtes Sorgenkind sind laut Wehrführerin Britta Stender aber die beiden Feuerwachen. „Beide entsprechen nicht mehr den Vorschriften der Unfallkasse“, betont Stender. Mehr dazu lesen Sie hier.

Feuerwehr Pinneberg im Dauereinsatz: Einsatzkräfte müssen 400 Mal ausrücken

Freiwillige Feuerwehr Pinneberg

Was die Anzahl der Einsätze angehe, gehört Pinneberg zu den größten Wehren im Land, sagt Wehrführer Claus Köster. 400 Mal mussten die Kräfte in 2019 ausrücken. Die Feuerwehrleute riskieren bei Rettungseinsätzen ihr eigenes Leben und sind einem hohen Stresslevel ausgesetzt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wedels Wehrführer Michael Rein: „Unser großes Manko ist die Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften”

Jan-Hendrik Hildebrandt

Im vergangenen Jahr musste die Freiwillige Feuerwehr Wedel zu 328 Einsätzen ausrücken. Im Interview mit shz.de erklärt Wehrführer Michael Rein die Gründe und gibt Einblicke in den Alltag der Wehr. Das ganze Gespräch lesen Sie hier.

Großbrand am Küsterkamp: Diese Nacht wird Barmstedt so schnell nicht vergessen

Michael Bunk

96 Mal rückte die Barmstedter Wehr in 2019 aus. Die Einsatzzahl liege zwar im Durchschnitt, die Art der Einsätze war aber alles andere als durchschnittlich, so der stellvertretende Wehrführer Axel Thieme. Kräftezehrend war der Großbrand am Küsterkamp. Mehr dazu lesen Sie hier.

Barmstedts Feuerwehr braucht eine neue Feuerwache

Die Mitglieder der Feuerwehr Barmstedt bestätigten Uwe Schinkel vor Kurzem im Amt des Wehrführes. Sein Ziel für die nächste Amtszeit: Den Neubau der Feuerwache in Barmstedt vollenden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Quickborns Feuerwehr braucht zweite Wache im Ortsteil Heide

Claudia Ellersiek

In der Quickborner Feuerwehr wächst angesichts der zunächst auf Eis gelegten Pläne für den Bau einer zweiten Feuerwache das Unverständnis. Denn die Wehr brauche dringend eine zweite Wache im Ortsteil Heide, betont Wehrführer Wido Schön. Das ganze Interview lesen Sie hier.

„Wache muss rund um die Uhr besetzt sein“: Wedels Feuerwehr will zusätzliche Stellen schaffen

Die Zahl der rund 350 Feuerwehreinsätze in Wedel pro Jahr ist laut Wehrsprecher Holger Koschek nur noch zu bewältigen, wenn die Feuerwache rund um die Uhr mit einem hauptamtlichen Wachhabenden besetzt sei. Feuerwehr und Stadt erarbeiten gemeinsam einen Bedarfsplan. Vor allem Waldbrände sind nur mit viel Aufwand zu löschen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schenefelds Feuerwehr plant Umbauarbeiten an der Wache

Nicht nur ein Dachstuhlbrand, sondern auch das Thema Schwarz-Weiß-Trennung hat Schenefelds Wehrführer Tomas Berens im vergangenen Jahr stark beschäftigt. Die Schenefelder Wache ist über 30 Jahre alt und somit nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Durch Umbauarbeiten wolle man nun bestmögliche Bedingungen schaffen, um die Gesundheit der Ehrenamtler zu schützen. Mehr dazu lesen Sie hier.

In 2019: Feuerwehr Tornesch war 3471 Stunden im Einsatz

TV News Kontor

Ein Drittel der Einsätze der Tornescher Wehr in 2019 waren Fehlalarme. Sieben Moorbrände hielten die Brandbekämpfer in Atem. Zudem suchten die Kameraden nach einer ausgebüxten Schlange. Mehr dazu lesen Sie hier.

Es fehlt an Kameraden: Heidgrabener Feuerwehr sucht dringend neue Einsatzkräfte

50 Aktive Mitglieder benötigt die Feuerwehr Heidgraben, um ihre Funktion zu erfüllen. Derzeit sind es weitaus weniger. Deshalb schlägt Wehrführer Tobias Steffen Alarm. Gemeinsam mit dem Bürgermeister hat er einen Brief an alle Heidgrabener, mit der Bitte, nach Möglichkeit ein aktives Feuerwehrmitglied zu werden, verfasst. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kellerbrände im Tornescher Weg fordern Uetersens Feuerwehr

Klaus Plath

72 aktive Kameraden sorgen in der Rosenstadt für die Sicherheit ihrer Mitbürger. Besonders zwei Kellerbrände stellten die Retter im Jahr 2019 vor eine Herausforderung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Überblick über die Wehren in der Region Pinneberg/Quickborn: Nahe Hamburg fehlt bezahlbarer Wohnraum für junge Kameraden

imago images / Rene Traut

Gerade in Bönningstedt hat das für die Wehr Konsequenzen. Gut ausgebildete Kameraden könnten die Truppe verlassen, weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum finden Mehr lest ihr in unserer Übersicht zu den Wehren für die Region Quickborn/Pinneberg.

Ämter Rantzau und Hörnerkirchen: Schwere Unfälle verlangen Dorfwehren alles ab

Sebastian Peters

Rund um Barmstedt versehen 13 Feuerwehren aus den Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen ihren Dienst. Sie haben immer wieder mit schweren Unfällen zu tun, die den Einsatzkräften alles abverlangen. Mehr über Bevern, Bilsen, Bokholt-Hanredder, Bullenkuhlen, Ellerhoop und Groß Offenseth-Aspern erfahren Sie hier. Alles wichtige rund um Heede, Hemdingen, Langeln, Lutzhorn, Bokel, Brande-Hörnerkirchen, Osterhorn und Westerhorn lesen Sie hier.

Feuerwehr-Einsätze auf der A23: Wenn genaue Angaben Leben retten

fsp

Die Wehren des Amts Elmshorn-Land helfen nicht nur bei Notfällen auf Landstraßen und der A 23 – sondern unterstützen auch per Typisierungsaktionen. Was in den Feuerwehren der Gemeinden gerade wichtig ist, erfahren Sie hier.

Feuerwehren im südlichen Kreis Steinburg: Hinter jeder Tür wartet ein Schicksal

Blaulicht-News.de

Von Kollmar bis Hohenfelde, von Sommerland bis Horst: Im südlichen Kreis Steinburg kümmern sich neun Feuerwehren aus dem Amt Horst-Herzhorn um sieben Gemeinden, die starke Verbindungen mit Elmshorn und dem Kreis Pinneberg haben. Was die Wehren bewegt, lesen Sie hier.

Wehren in den Marsch- und Geestdörfern: Es kommen zu wenig Neue

Symbolfoto: T.Seeliger via www.imago-images.de

Wie können Menschen für ein Engagement in der Feuerwehr begeistert werden? Im Amtsbezirk Marsch und Geest Südholstein ist das immer wieder ein großes Thema. Mehr dazu lesen Sie hier.