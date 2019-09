Familientag in Appen : Von der Weide auf den Grill

Die Fleischerei Raabe sorgt auf dem Familientag für Verpflegung. Auch bei Lebensmitteln wird auf Nachhaltigkeit geachtet.

05. September 2019, 10:00 Uhr

Appen | In Appen wird am Sonntag, 8. September, von 10.30 bis 17.30 Uhr gefeiert. Etwa 30.000 Menschen werden beim Familientag auf dem Sportgelände des TuS Appen erwartet.

Für den Spielmannszug der Feuerwehr Appen ist die Veranstaltung der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen. Der Spielmannszug richtet den Familientag gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden des Kreisjugendrings (KJR) aus. Der A. Beig-Verlag, in dem unter anderem diese Zeitung erscheint, ist als Medienpartner mit im Boot.

Die Pinneberger Fleischerei Raabe sorgt für das Grillgut und vor allem den Ochsen am Spieß.

Wenn die meisten Aussteller ganz in Ruhe aufbauen, muss die große Grillstation von Fleischermeister Michael Raabe am Sonnabend bereits stehen. 24 Stunden muss sich der etwa 250 Kilogramm schwere Ochse auf dem Grill drehen. „Wir müssen Sonnabend ab 10 Uhr den Grill anschmeißen“, sagt Raabe. Bei 120 bis 130 Grad Celsius wird das Tier zubereitet. „Wenn die Temperatur zu hoch ist, dann verbrennt außen alles. Daher brauchen wir bei der Zubereitung vor allem Zeit“, erläutert Raabe.

„Das Tier wurde handverlesen“, sagt Schlachtermeister Jan-Peter Fülscher aus Seestermühe. Der zwei Jahre alte Ochse stammt vom Bauernhof Dölling in Raa-Besenbek. „Bei der Auswahl eines Ochsen ist die hohe Fleischqualität und die Marmorierung wichtig, also wie das Tier mit Fett durchzogen ist. Zudem darf das Tier nicht zu alt sein“, erläutert Fülscher.

So CO2-neutral wie möglich – auch bei der Verpflegung

Der Familientag hat sich selbst das Ziel gesetzt, so CO2-neutral wie möglich zu sein. Das gilt auch für die Fleischwaren. Knapp 15 Kilometer wurde das Tier vom Bauernhof zum Schlachthof transportiert. „Unsere Schweine kommen aus maximal 40 Kilometer Umkreis und sind im Durchschnitt in 30 Minuten bei uns, bei den Rindern sind es 100 Kilometer und durchschnittlich 40 Minuten. Wir haben sehr kurze Transportwege“, erläutert Fülscher, dessen Schlachthof als erster Betrieb in Schleswig-Holstein das Bioland-Siegel trug und auch Demeter-zertifiziert ist.

„Wir achten bei unseren Lieferanten auch auf das Tierwohl. Wie haben feste Lieferanten, mit denen wir teilweise in der dritten Generation zusammenarbeiten. Siegel hin, Siegel her, wir wissen, was auf den Höfen passiert, weil wir da täglich ein uns aus gehen“, sagt Fülscher und ergänzt: „Für uns ist auch Fair Trade das normalste der Welt, wir nennen es nur nicht so.“

Nach der Schlachtung muss der Ochse etwas 14 Tage reifen. „Dann wird er mit einer Kochsalzlösung und einer geheimen Mischung gewürzt“, sagt Fülscher. Was das ist, wird nicht verraten. Der Schlachtermeister schmunzelt nur: „Betriebsgeheimnis“. Beim Aufspießen sind große Sorgfalt und Know-how gefragt, damit sich der Ochse auf dem Spieß auch richtig dreht“, erläutert Fülscher. Die Zubereitung sei dann ein Zusammenspiel von Temperatur und Zeit.

Ochse bringt bis zu 1000 Portionen

Dafür ist dann Raabe mit seinem Team verantwortlich. Insgesamt vier Grillstände baut er auf dem Festgelände auf. Drei beliefert er mit Schinkenwurst, Rostbratwurst, Nacken- und Putensteaks, Ketchup, Senf und Brötchen. Das Grillen übernehmen ehrenamtliche Helfer des Familientags. „Um den Ochsen kümmern wir uns selbst und schneiden ihn auch“, erläutert Raabe. Etwa 800 bis 1000 Portionen müsse der 250 Kilogramm schwere Ochse bringen.

„Wir haben kurze Lebendtransportwege und kurze Wege für das Fleisch“, sagt Raabe. Sein Unternehmen trägt das Siegel der Innung „Qualitätsrindfleisch Schleswig-Holstein“. „Alle unsere Tiere kommen aus Schleswig-Holstein. Bei uns kommen sogar alle Landwirte, bei denen wir Fleisch kaufen aus der Region, also Seester, Seestermühe und den Marsch-Gemeinden“, berichtet Raabe.

„Wir versuchen, bei Lebensmitteln alles in der Region zu bekommen. Wenn man etwas für den Umweltschutz tun will, dann sollte man Lebensmittel immer regional und saisonal kaufen“, sagt der Fleischermeister, der das Familienunternehmen in vierter Generation führt.