Ulrike Graefen : Von der Schulallianz in den Schulausschuss

28.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Pinneberg | Als Vorsitzende und Sprecherin der Pinneberger Schulallianz hat sie Druck gemacht: Dr. Ulrike Graefen. Weil sie keine schulpflichtigen Kinder mehr hat, legte sie kürzlich das Amt nieder.

Doch in der Versenkung, wie einige vermuteten, verschwindet sie nicht. Jetzt mischt sie bei den Grünen & Unabhängigen mit. Als stellvertretendes bürgerliches Mitglied vertritt sie die Fraktion im Schulausschuss. Die Frauenärztin macht jetzt Kommunalpolitik. Und hat eine Stimme. Gestern gab sie ihr Debüt. Die Grünen haben drei Sitze im Schulausschuss.

War das von langer Hand geplant? „Meine langjährige Tätigkeit im Schulelternbeirat und in der Schulallianz war mit einer sehr starken Auseinandersetzung bezüglich der Bedürfnisse der Pinneberger Schulen, denen die Verwaltung leider keineswegs gerecht wurde, verbunden“, sagt Graefen. Der Gedanke, kommunalpolitisch an das, was sie in den letzten Jahren erfahren und gelernt habe, anzuknüpfen, sei in den vergangenen Monaten gereift. „Dazu entschieden habe ich mich, nachdem ich nach den Sommerferien an einigen Fraktionssitzungen teilgenommen hatte“, sagt sie.

Was hat sich Graefen vorgenommen? „In der Pinneberger Verwaltung ist das Thema Bildung und Schulen bedauerlicherweise anderen Projekten gegenüber deutlich untergeordnet – sonst würden sich die Gebäude nicht in einem teilweise so erschreckenden Zustand befinden“, erläutert sie. Politische Beschlüsse würden von der Verwaltung „partiell einfach sabotiert. Das darf es in einem demokratischen System nicht geben“. Aus ihrer Sicht sei die schwierigste Aufgabe der Politik in Pinneberg, dies zu unterbinden. „Die Prozesse müssen eng beobachtet, Missstände benannt und Konsequenzen gezogen werden, damit die Pinneberger Schüler- und Lehrerschaften endlich angemessene und zukunftstaugliche Voraussetzungen erleben dürfen.“ Graefen betont: „Dafür möchte ich mich gerne einsetzen.“ Warum hat sie sich für die Fraktion der Grünen & Unabhängigen entschieden? „Über viele Jahre habe ich die politischen Diskussionen in Ausschusssitzungen und Ratsversammlungen verfolgt und konnte bezüglich der Positionen der Pinneberger Fraktionen einen sehr guten Einblick gewinnen.“ Von Seiten der Grünen und Unabhängigen seien immer wieder konsequent konkrete Anträge gestellt worden, die Voraussetzungen für eine schnellere Schulsanierung schaffen sollten. Was von anderen Parteien bedauerlicherweise wiederholt abgelehnt worden sei, so Graefen. Daher erscheine es ihr folgerichtig, sich dieser Fraktion anzuschließen und nicht denjenigen, „die sich auf Lippenbekenntnisse beschränken“.

Für die Grünen & Unabhängigen ist diese Personalie ein Glücksgriff. „Das ist eine sehr große Bereicherung für uns“, sagt Joachim Dreher, Fraktionschef der Grünen & Unabhängigen. Weil die Kompetenz aus der Schulallianz in die Arbeit mit einfließe. „Insbesondere der Elternwille“, so Dreher.