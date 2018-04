Tag der E-Mobilität : Von Barmstedt aus zum E-Prix-Rennen in Berlin

E-Surfbretter, Pedelecs und mehr: Am Sonntag beginnt um 11 Uhr in Barmstedt der „Tag der Elektromobilität“.

von Andreas Dirbach

21. April 2018, 14:00 Uhr

Barmstedt | Eines der bestimmenden Themen der kommenden Jahre wird die Frage sein, wie elektrisch angetriebene Fahrzeuge die Menschen von A nach B bringen. Fünf Stadt- und Gemeindewerke Kreis Pinneberg laden für den morgigen Sonntag zum ersten „Tag der Elektromobilität“ ein. Der Platz vor dem Schwimmbad „Badewonne“ am Rantzauer See in Barmstedt wird von 11 bis 17 Uhr zum Anziehungspunkt für alle, die sich für die Mobilität von morgen interessieren – egal, ob auf der Straße, dem Radweg oder dem Wasser. „Sonntag ist der Tag, an dem wir ‚erfahrbar‘ machen möchten, wie die Mobilität der Zukunft in der Gegenwart gelingt. Wir setzen damit ein Zeichen. Warum wir das machen? Aus Liebe zum Klima“, sagt Natali Steffen von den Stadtwerken Wedel im Namen aller beteiligten kommunaler Unternehmen. Schon im Vorfeld sei deutlich geworden, dass der Kreis Pinneberg mit dem „Tag der Elektromobilität“ ein Zeichen setzt, das auch über die Grenzen Schleswig-Holsteins wahrgenommen wird.

Der „Tag der Elektromobilität“ wird am Sonntag, 22. April, von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Barmstedter Schwimmbad „Badewonne“, Seestraße 12, ausgerichtet. Veranstalter sind der Kreis Pinneberg, die Stadtwerke Barmstedt, die Stadtwerke Elmshorn, die Stadtwerke Tornesch, die Stadtwerke Wedel und die Gemeindewerke Halstenbek. Die Teilnahme ist kostenlos, zahlreiche Parkplätze stehen am Rantzauer See sowie in der Barmstedter Innenstadt zur Verfügung und werden ausgeschildert.



Die Organisatoren haben ein Programm auf die Beine gestellt, das einen Erlebnis- und Informationstag für jung und alt garantiert: Autohändler aus der Region und stellen die aktuellen Elektromodelle der Hersteller vor, und Fahrradhändler sind vor Ort, die E-Bikes und Pedelecs zeigen – ausprobieren am Rantzauer See inklusive. Privatpersonen zeigen ihre E-Fahrzeuge von der Tesla-Flotte bis zum DeLorean DMC 12. Eine Rallye mit Profi-Rennfahrerin Jutta Kleinschmidt in ihrem BMW i8 findet statt. Und außerdem wird ein E-Surfbrett vorgestellt.

Hüpfburgen und Wurst vom Grill

Die Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm mit Spaß für die ganze Familie auf dem Gelände der Badestelle am Rantzauer See. Dort werden Hüpfburgen für Kinder aufgebaut, der Kreisjugendring Pinneberg kümmert sich im großen Zirkuszelt um die Kinder, die unter anderem Blumenkränze binden oder sich beim Kinderschminken fantasievolle Motive aufs Gesicht malen lassen können. Für Wurst vom Grill sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Für alle Gäste ist ein Gewinnspiel organisiert, bei dem es attraktive Hauptpreise zu gewinnen gibt, wie etwa ein Pedelec-Fahrrad sowie die kostenlose Lieferung eines Jahresbedarfs an Strom (3500 Kilowattstunden). Ebenso gibt es Tickets für das Formel-E-Rennen am 19. Mai in Berlin am zu gewinnen. Dann wird die Elite der Elektro-Fahrer, unter ihnen auch der Ex-Formel-1-Pilot Nick Heidfeld, auf ihrer internationalen Tour in Deutschland Halt machen – und die Gewinner aus Barmstedt werden mit dabei sein. Um bei der Verlosung mitzumachen, genügt es, eine Teilnahmekarte auszufüllen und abzugeben. Wichtig dabei: Die Gewinner werden um 16 Uhr gezogen und müssen selbst vor Ort sein – ansonsten wird das nächste Los gezogen.