Fußball-Landesliga : Von Altona 93 zurück: Halstenbek-Rellingen holt Niklas Siebert heim

Im Sommer kehrt der Flügelspieler nach vier Jahren bei Altona 93, wo er insgesamt 26 Regionalliga-Partien bestritt, zurück an den Jacob-Thode-Platz, wo er bereits von 2014 bis 2017 am Ball gewesen war.

Halstenbek/Rellingen | Wenn er sein Studium an der Hamburger Universität abgeschlossen hat, möchte Niklas Siebert als Lehrer arbeiten. Seine in 26 Regionalliga-Partien für Altona 93 gesammelten Erfahrungen wird der 25-Jährige in der kommenden Saison an seine Mitspieler bei den...

