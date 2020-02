Vom Plus ins tiefe Minus

Wie es zum defizitären Haushalt kam und was man dagegen tun kann

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 19:00 Uhr

Tornesch. | Vor wenigen Jahren hatte die Stadt noch einen Haushaltsüberschuss, die Kommunalpolitik damit einen Gestaltungsspielraum für Investitionen. 2017 fielen die Finanzen ins Minus, und trotz diverser Einsparungen ist auch der laufende Haushaltsplan noch mit fast 2,7 Millionen Euro im Defizit. Diese negative Entwicklung ist die Folge von Gewerbesteuereinbußen. Hauptsächlich zwei in Tornesch ansässige größere Gewerbebetriebe zahlen inzwischen wesentlich weniger Steuern als noch 2016. Welche Firmen das sind, fällt unter das Steuergeheimnis.

„Dazu geführt haben unterschiedliche Faktoren“, erläutert Amtsleiter Torsten Kopper (Foto) im Gespräch mit unserer Zeitung, „darunter fallen Gewinneinbußen, und eine Firma hat einen Teil des Betriebssitzes in einen anderen Ort verlegt.“ Hat ein Unternehmen mehrere Niederlassungen, so wird die Gewerbesteuer nach den Lohnsummen aufgeteilt. Und da besagte Firma auch einen Teil des Personals verlegt hat, fallen für die Stadt Tornesch weniger Steuern ab.

2016 hatte der städtische Jahresabschluss noch einen Überschuss von rund 1 Million Euro vorzuweisen, 2017 kam der Einbruch - mit 4,3 Millionen Euro im Minus. „In dem Jahr hat es uns doppelt getroffen, da wir einen Teil der Gewerbesteuervorauszahlungen aus 2016 zurückzahlen mussten“, erklärt Kopper. Den Jahresabschluss 2018, der erst im Sommer vorliegt, schätzt er auf minus 2,3 Millionen Euro. 2019 kam es zu einem erneuten Gewerbesteuereinbruch, weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden vorangetrieben. „Unterstützend diente hierzu der Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen“, heißt es in den Ausführungen der Haushaltsvorlage des aktuellen Haushaltsplans. Das negative Jahresergebnis 2020 ist mit knapp 2,7 Millionen Euro veranschlagt.

Ihre Tragik erhält die Situation durch den Mangel an Lösungsmöglichkeiten. „Es gibt kaum Handlungsspielräume“, berichtet der Amtsleiter. Die Situation könne sich auch immer wieder von heute auf morgen verändern, die Weichen dafür werden aber in den Unternehmen gestellt und nicht bei der Stadt. „Wir führen Gespräche mit den Firmen, um darauf vorbereitet zu sein“, erläutert Kopper. Eine mittelfristige Lösung kann die Ausweisung weiterer Gewerbegebiete sein, um mehr Steuern zu generieren. Mit Oha II ist ein weiteres Gewerbegebiet angedacht, dessen Realisierung allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Und was passiert bis dahin mit den Defiziten? „Steht der Jahresabschluss fest, gibt es Fehlbetragszuweisungen vom Land, allerdings nicht für alles“, erklärt Kopper. Kredite darf die Stadt nur für Investitionen aufnehmen, nicht aber für laufende Defizite. „Man trägt das Minus vor sich her und gleicht es vielleicht in den Folgejahren aus“, berichtet er. Und: „Es gibt kaum noch eine Gemeinde im Kreis mit einem ausgeglichenen Haushalt.“