Vom Osten in den hohen Norden

Die Handballsparte des Rellinger Turnvereins (RTV) konnte jüngst ihre Gastfreundschaft unter Beweis stellen. Pascal Delor, ehemaliger Spieler in Rellingen und nun Trainer in Jena, genoss mit etwa 20 Spielern im Zuge eines Trainingslagers die Sportanlagen im Norden. Im Gepäck hatte Delor die Jungs der Bezirksauswahl Thüringen Ost, sowie einige Spieler aus der D- und C-Jugend des Handballvereins (HBV) Jena. Und es sei vorab verraten: Die Gastfreundschaft war überwältigend.



Vereinsheim wird zum Speisesaal

Geschwitzt und trainiert wurde in der Sporthalle Ellerbeker Weg und der Sporthalle Egenbüttel sowie auf den Rasen- und Beachplätzen. Geschlafen und getobt haben die Jungs in der Schmidt-Schaller-Halle, während das Vereinsheim als Gesellschaftsraum und Speisesaal diente. Geschäftsführer Dirk Feierbach und sein Team waren gefordert. Denn die RTV-Gruppen und gebuchten Feiern im Turnerheim an der Hohle Straße durften nicht beeinträchtigt werden. „Großer Dank an die RTV-Gruppen, die ihr Training verkürzten beziehungsweise ausfallen ließen, damit die Gäste unterkamen“, lobte Feierbach das Engagement von allen Seiten.

Die Handballer aus Jena trainierten zahlreiche verschiedene Einheiten. Bis zu drei Trainingszeiten am Tag – in der Halle, laufen an der frischen Luft, auf dem Beachplatz oder auf einem Rasen – standen auf dem Programm.

Oft starteten die Einheiten schon morgens und endeten erst spät abends. Als besonderer Höhepunkt wurde das gemeinsame Training mit der Judo-Abteilung empfunden. Zwei Judoka vom RTV nahmen sich eine komplette Einheit die Handballer vor und zeigten ihren Sport, beispielsweise das richtige Fallen auf den Boden.

Auch eine dreistündige gemeinsame Trainingszeit mit der C-Jugend von Rellingen war eingeplant. Dort lernten sich die Jungs schnell gut kennen. Doch auch abseits vom Handball genossen die Gäste aus Jena verschiedene Freizeitaktivitäten, zum Beispiel der Besuch im Hamburger Dungeon. Ein gemeinsames Abschiedsessen im Rio Grande, zu dem der HBV Jena alle Rellinger Spieler, Trainer und Geschäftsführer Dirk Feierbach einlud, sorgte für eine nachhaltig gute Chemie.

Zu guter Letzt kam es zum Kräftemessen: ein Testspiel. Eine gemischte Rellinger Mannschaft aus C1 und C2 spielte gegen die Bezirksauswahl Ost. Die acht harten Trainingstage steckten dem Gästeteam in den Knochen. Zum Vorteil der Gastgeber: Der RTV setzte sich am Ende mit 28:21 durch.

HBV-Trainer Delor fand überschwängliche Worte für die zurückliegenden Tage: „Ich freue mich über die Vielseitigkeit der Trainingsmöglichkeiten, die uns der RTV anbieten konnte, sodass die Jungs viel Abwechslung erleben konnten.“ Außerdem habe er sich darüber gefreut, dass ihn sein alter Verein genauso freundschaftlich empfangen habe, wie er es von früher gewohnt gewesen sei.

Die Trainingslager-Bilanz für den RTV lautet: In Sachen Gastfreundschaft und Organisation für Trainingszeiten, Kochmöglichkeiten und Schlafplätze ist der Verein spitze.

von Dietmar Vogel

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:00 Uhr