Vom Krankenhaus zum Kreishaus

Der ehemalige Sitz der Kreisverwaltung an der Moltkestraße startete mit Operationssaal und Pathologie / Kontinuierliche Raumnot

von Felisa Kowalewski

17. August 2018, 16:08 Uhr

Der Wasserturm, die Drostei, die Paasch-Halle, die Christuskirche an der Bahnhofstraße und der Bahnhof selbst – wie oft geht man an diesen denkmalgeschützten Gebäuden in Pinneberg vorbei, ohne sie wahrzunehmen oder zu wissen, was hinter diesen Mauern ist? Die Künstlerin Imke Stotz (Foto) hat die denkmalgeschützten Gebäude in Aquarellfarben festgehalten. Stotz’ Tochter Helen Stotz (Foto, links) liefert als Kontrast zu den bunten Bildern jeweils streng komponierte Fotos von den Originalbauwerken in klassischem Schwarz-Weiß. Elf Pinneberger Gebäude werden im Laufe der Serie vorgestellt.

Einst – 2011 – war Pinneberg als Kreisstadt Sitz der Kreisverwaltung. Die saß hauptsächlich in einem gewaltigen 70er-Jahre-Bau an der Ecke Moltkestraße/Lindenstraße. Dort wurden Aktenberge bearbeitet und die Umstellung von Diktiergerät auf Computerarbeit mitgemacht. Seinen Anfang nahm jedoch alles in einem heute eher unscheinbaren Klinkerbau nebenan – dem ehemaligen Kreishaus an der Moltkestraße. Mehrere Geschosse hoch mit Fenstern in Reih und Glied und Gauben in dem spitzen Dach. Erbaut wurde es 1866 von der Herrschaft Pinneberg. Allerdings nicht für Verwaltungsarbeit. Es war das erste Krankenhaus Pinnebergs. 37 513 Courant-Mark kostete der Bau damals, so schreibt es Paul Thiede in einer Abhandlung über die Geschichte des Kreishauses von 1995 (Kreisarchiv). Alte Postkarten zeigen noch ein hell verputztes Haus mit leicht gerundeten Strebenfenstern. 1886 übernahm das Gebäude der Kreis, fortan war es das Kreiskrankenhaus. Im Inneren wurde es allerdings sehr schnell sehr eng und es wurde mehrfach an- und aufgebaut. Erstmals 1890, dann gleich wieder 1908 und nochmals 1921, inklusive Zentralheizung und Kläranlage. Der Pinneberger Architekt Klaus Groth baute 1931 das Krankenhaus im Fahltskamp – er baute auch 1934 das Gebäude an der Moltkestraße zum Kreishaus um für 200 000 Reichsmark. Das Richtfest feierten die Bauarbeiter unter den Flaggen der Nationalsozialisten.

Der Umbau war funktional. Verschönert wurden die blanken Flure mit den Werken lokaler Künstler. Die Kantine hingegen befand sich im Keller, wie Mitarbeiter berichteten – unweit der ehemaligen Pathologie. Doch auch in dem neuen Zuhause platzte die Kreisverwaltung bald aus allen Nähten. Der Kreistagssaal entstand 1959 in der Lindenstraße 13. 1973 begannen die Arbeiten an dem Neubau gegenüber der Ernst-Paasch-Halle: Ein riesiges Hochhaus entstand, von den Mitarbeitern „Atombunker“ genannt – so tief reichte der Keller. Der achte Stock hingegen war der höchste Punkt Pinnebergs, schrieb unsere Zeitung im Juli 1977. Trotzdem wurden bis in die 2000er Jahre immer mehr Ämter ausgelagert und ein Neubau sollte her. Angedacht war etwa, auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs zu bauen. Dafür gab es jedoch keine Baugenehmigung. 2009 wurde es dem Kreis zu bunt und bis 2011 folgte der Umzug der Kreisverwaltung nach Elmshorn. Dort, wo der Atombunker stand, sind heute 118 neue Wohnungen. Nur das ehemalige Kreishaus steht noch.



>

Am Mittwoch, 22. August, steht die katholische Kirche St. Michael im

Mittelpunkt der Serie.