Vom Forum Theater inspiriert

Nicole Wollschläger spricht im Tageblatt-Interview über ihren neuen Kriminalroman „Elbspiel“

von shz.de

29. Dezember 2018, 16:49 Uhr

Von der Buchhändlerin zur Kriminalautorin und Schauspielerin. Als Nicole Wollschläger mit Studienkollegen ein Theaterstück entwickelte, entdeckte die gebürtige Pinnebergerin zufällig ihre Leidenschaft fürs Schreiben. Ihr dritter Kriminalroman „Elbspiel“ ist nun erschienen. Mit dem Roman setzt die Autorin ihre Reihe rund um Kommissar Goldberg fort. Unsere Reporterin Frauke Heiderhoff sprach mit Wollschläger nach einer Signierstunde über ihr neues Buch, ihr Gesamtwerk und ihre Inspirationen.



Frau Wollschläger, worum geht es in ihrer Reihe?

Die drei spannenden und humorvollen Romane drehen sich um die drei Polizisten Philip Goldberg, Hauke Thomsen und Peter Brandt. Sie spielen im fiktiven, in der Elbmarsch gelegenen Ort Kopusen. Die vom Charakter her sehr unterschiedlichen Polizisten lösen ihren dritten Fall.



Worum geht es konkret? Ist der Krimi erneut so angelegt, dass es keinen Mord gibt? Falls ja, warum ist das so?

Es geht um 125 Jahre Kophusen. Die Gemeinde überlegt sich aus diesem Anlass, eine Jubiläumsfeier zu veranstalten. Es wird der Kophusener Jedermann gespielt. Sie holen sich aus diesem Anlass einen prominenten Fernsehstar. Es gibt zusätzlich ein großes Casting, weil die Protagonisten die Bürger des Ortes sein sollen. Plötzlich tauchen mit Pfeilen durchbohrte Marionetten auf, in denen jeweils ein Zitat aus dem Jedermann prangt. Wenig später findet sich eine tote Frau auf der Feuerwache am Steuer eines Feuerwehrautos. Es wird klar, dass die Leiche „geklaut“ wurde. Nach und nach stellt sich heraus, dass es ein Motiv gibt, die Leiche nach Kophusen zu schaffen. Die Jagd nach dem Täter führt das Trio in eine Welt aus Schein und Sein. Mit tödlichem Ende.



Wie entwickeln Sie ihre Figuren? Lassen Sie dabei Persönliches einfließen?

Ja, die Figuren sind zwar ausgedacht, aber phasenweise kommt etwas von mir herein. Ich kann auch wunderbar cholerisch sein, wie die Figur Hauke Thomsen. Die Idee zu Band drei entstand, weil ich beim Forum Theater einmal den Teufel im Jedermann gespielt habe. Im Roman trifft auch Profi- auf Amateurschauspieler. Es stellt sich die Frage, wer die Aufführung verhindern möchte und warum. Die Handlung spitzt sich zu, als auf den asthmatischen Pastor ein Attentat verübt wird.



Sie sind Buchhändlerin, Schauspielerin und Autorin. Wie sind diese drei Berufe miteinander verknüpft? Warum schreiben Sie?

Ich habe immer schon viel gelesen, deshalb habe ich auch meine Ausbildung beim Bücherwurm absolviert. Wie beim Schauspielern entwickele ich beim Schreiben Figuren.



Wie hat sie ihre Pinneberger Vergangenheit geprägt? Wie inspiriert sie Sommerland?

Wenn ich an meinen Ausbildungsort, dem Bücherwurm, meine Werke signiere, ist das wie nach Hause kommen. In Sommerland inspiriert mich die Ruhe und Natur. Durch die Weite, die man hat, können Gedanken entstehen.







Der im Herbst erschiene Roman „Elbspiel“ von Nicole Wollschläger ist für 10 Euro in der Buchhandlung Bücherwurm erhältlich.