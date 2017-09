Vom ersten bis zum letzten Ton mitreißend und außergewöhnlich

von Claudia Ellersiek

erstellt am 09.Sep.2017 | 16:46 Uhr

Vier in unauffälliges Schwarz gekleidete Herren betraten bescheiden die spärlich beleuchtete Bühne, nahmen bedächtig auf schwarzen Hockern vor einer schwarzen Kulisse Platz, bauten jeweils ihr Cello vor sich auf und stellen mit dem ersten Ton alles auf den Kopf, was wir über die Kniegeige zu wissen meinen: Lukas Dreyer, Matthias Trück, Tim Ströble und Hartwig Christ, allesamt Cellisten von Weltformat, haben am Donnerstag im Quickborner Artur-Grenz-Saal für einen wundervollen Kammermusikabend gesorgt. Mit ihrer einzigartigen Bühnenshow eröffneten sie nicht nur die neue Saison des Vereins der Kammermusikfreunde, sondern auch das Eulenfest.

Mehr als zwei Stunden lang rockten sie sich durch die Pop- und Filmmusikgeschichte, erwiesen Komponisten wie dem Oscar-Preisträger Hans Zimmer, dem Tango-Poeten Astor Piazolla, Johann Sebastian Bach oder Ennio Morricone auf ihre ganz eigene Art die Ehre.



Ihre Bühnenshow ist witzig und rasant

Quattrocelli stehen nicht nur für Musik vom Feinsten, sondern auch für eine witzige, dynamische und selbstironische Bühnenshow. So trugen sie zu der Titelmelodie des Filmklassikers „Der Pate“ ein Cello zu Grabe, hängten es bei „Spiel mir das Lied vom Tod“ gar an den Galgen, um es anschließend mit Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung wiederzubeleben.

Sie nutzten das Instrument als Gitarre, spielten die Titelmelodie der „Star Wars“-Filme mit wie Laserschwerter erleuchteten Bögen, trommelten auf dem Korpus rum, schlugen, zupften, wischten und strichen die Saiten, pfiffen, schnauften und zischten, bis das Publikum restlos begeistert war. So virtuos die Musiker ihre Instrumente nutzen, so sorgfältig gestalten sie ihre Bühnenshow. Lichteffekte und zu den einzelnen Werken passende Bilder und Filme machen daraus ein faszinierendes Kunstwerk mit einer ansprechenden Choreografie. Erst nach vier Zugaben war das Publikum bereit, die charmanten Herren zu entlassen.