Jubiläum : Vom Drama bis zum Schwank

Aktuell ist das Ensemble mit fünf Vorstellungen in Pinneberg und Schenefeld am Start. Am Freitag, 17. November, kommt es im Gemeinschaftshaus Waldenau-Datum zur Premiere des Stücks „Dat Utloopmodell“, einer plattdeutschen Komödie in drei Akten von Hermann Eistrupp. Karten gibt es für acht Euro an der Abendkasse und für sieben Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen, darunter Hof Ramcke in Pinneberg, Buchhandlung Cremer in Halstenbek und Schreibwaren Hollmann in Schenefeld. Weitere Aufführungstermine: Pinneberg: Gemeinschaftshaus Waldenau-Datum, Nienhöfener Straße 18: Freitag, 17. November, 20 Uhr; Sonnabend, 18. November, 19 Uhr; Sonntag, 19. November, 16 Uhr. Schenefeld: Forum, Achter de Weiden: Sonnabend, 25. November, 19 Uhr; Sonntag, 26. November, 16 Uhr. frh