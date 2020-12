Vom Buttermarkt zum Bahnhof in 12 Minuten

Schnellbus X66 besticht mit geringer Fahrzeit und guten Anschlüssen

16. Dezember 2020, 19:00 Uhr

Uetersen/Tornesch | Mit der neuen Schnellbuslinie X66, die mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember eingeführt wurde, sind Uetersen-Buttermarkt und der Bahnhof Tornesch in nur 12 Fahrminuten miteinander verbunden - freie Fahrt vorausgesetzt. Erste Fahrgäste äußern sich angetan.

Mit dem X66 gibt es jetzt drei Buslinien zwischen Tornesch und dem Buttermarkt: Die Linie 6667 führt über Heidgraben, die Linie 6661 klappert die Uetersener Wohngebiete ab und der neue Schnellbus fährt mit nur wenigen Stopps direkt durch. Die Fahrzeit ist dadurch halbiert. Benötigen die bisherigen Linien 25 Minuten, so ist der X66 innerhalb von 12 Minuten am Ziel.

Der Schnellbus war von der örtlichen Politik angestoßen worden, nachdem eine Reaktivierung der Stadtbahn durch ein Gutachten als unwirtschaftlicher eingestuft wurde (wir berichteten). Mittelfristig geplant ist, den Bus an stauträchtigen Stellen über die Schienentrasse zu führen, so dass der Schnellbus auch im Berufsverkehr zügig vorankommt. „Das ist allerdings mit ingenieurstechnischem und baulichem Aufwand verbunden“, erläutert Claudius Mozer, Leiter des ÖPNV-Managements beim Kreis Pinneberg, „einen belastbaren Zeitplan hierfür gibt es noch nicht.“

Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Fahrgastaufkommen im gesamten HVV-Bereich derzeit niedrig. Für die 50. Kalenderwoche kurz vor dem zweiten Lockdown meldete der HVV eine um 45 Prozent geringere Nachfrage als üblich. Übers Jahr 2020 gesehen gibt es geschätzt 35 Prozent weniger Fahrgäste. „Wir hoffen, dass wir mit Maßnahmen wie dem X66 den Öffentlichen Nahverkehr attraktiv machen und die Fahrgäste zurückgewinnen, wenn die Impfungen erst einmal erfolgreich angelaufen sind und das Tagewerk wieder normal weitergeht“, sagt Mozer. „Denn die Megathemen Klimaschutz und Verkehrswende bestimmen weiterhin die Verkehrspolitik des Kreises Pinneberg. Es gilt, die Corona-Delle zu überstehen.“





Das sagen die Fahrgäste





Am Montagnachmittag steigen am Bahnhof Tornesch diverse Fahrgäste aus dem X66 oder zu. Einige von ihnen sind zufällig auf das neue Angebot gestoßen. So wie Mohammad Mohammedi, der wegen eines einmaligen Termins aus Elmshorn über Tornesch nach Uetersen muss und den X66 bei dieser Gelegenheit ausprobiert. Oder Sandra Zeransky, die ebenfalls nichts von dem Schnellbus wusste, sich aber über das Angebot freut.

Zufällig mitgefahren sind auch Jenny Siedler und Daniel Schröder samt Töchterchen. Beim Warten an der Haltestelle Esinger Steinweg sind sie auf die neue Linie aufmerksam geworden. „Bis zum Bahnhof waren wir keine fünf Minuten unterwegs“, lobt Siedler. Für Schröder ist der Schnellbus eine echte Verbesserung der Lebensqualität. „Als Pendler fahre ich zur Umschulung nach Rothenburgsort“, berichtet der junge Vater. „Auf dem Hinweg ist der Anschluss gut, da benötige ich ein und eine viertel Stunde Fahrzeit. Doch auf dem Rückweg habe ich immer zweieinhalb Stunden gebraucht. Nun ist dieser Anschluss um einiges besser. Das ist familienfreundlich, denn dann ist man nach Feierabend nicht ganz so gestresst.“



Haltestelle vor der Haustür





Angetan ist auch der Uetersener Maik Burghaus. Er hat über den KViP-Newsletter und die Online-News dieser Zeitung vom X66 erfahren. Eine der neuen Haltestellen liegt praktischerweise fast genau vor seiner Haustür. Am Sonntag, dem allerersten Betriebstag, hat er den Bus gleich ausprobiert, für eine Fahrt in die Uetersener Innenstadt. Werktags fährt er damit zur Arbeit. „Das ist eine echte Zeitersparnis“, lautet das Fazit des Landschaftsgärtners, der gerade auf dem Rückweg von seiner Arbeitsstätte in Thesdorf ist.