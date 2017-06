Portraitserie zum Familientag : Vom Bürostuhl schnell zum Brandherd

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Dirbach 1 von 1

Pinneberg | Sie sind zur Stelle wenn es brennt, helfen bei Überschwemmungen und nach Unfällen oder wenn die Katze nicht vom Baum herunterkommt: Die ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden sind Helden des Alltags und an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit. Dabei haben die Feuerwehrmänner und -frauen auch noch einen Alltag fernab der Wehr.

Unter den etwa 3000 Mitgliedern des Kreisfeuerwehrverbands (KFV) Pinneberg sind Köche und Ärzte, Bankkaufleute und Schornsteinfeger, Landwirte und Pastoren. Einige Kameraden der Wehren aus dem Kreis Pinneberg stellen wir Ihnen, liebe Leser, jeden Mittwoch in Ihrer Wochenzeitung vor. Dieses Mal: Feuerwehranwärterin Susanne Lustig. Die 49-jährige lebt mit ihrem Mann in Tangstedt. Seit 1989 ist sie bei der Stadt Wedel im Bereich der zentralen Steuerungsunterstützung tätig.

Durch ihren Arbeitgeber ist Lustig vor zwei Jahren auf Idee gekommen, sich in der freiwilligen Feuerwehr zu engagieren: Denn die Stadt Wedel vermutet in den kommenden Jahren einen Rückgang verfügbarer Feuerwehrkräfte. Nach aktuellen Entwicklungen arbeiten viele Ehrenamtliche außerhalb ihres Wohnorts und können folglich tagsüber keine Einsätze fahren. Deshalb hat die Feuerwehr Wedel einen Infoabend für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung organisiert. „Ich habe mich sofort angesprochen gefühlt und die fünfmonatige Ausbildung zur Feuerwehrhelferin angefangen“, berichtet Lustig. Seit Anfang des Jahres ist sie offiziell Anwärterin in der Feuerwehr Wedel und absolviert nun die „große“ Ausbildung zur Feuerwehrfrau.

Mehr zum Thema Dossier : Alle Portraits der Serie

„Mir gefällt besonders die körperliche Herausforderung. Damit ist ein toller Ausgleich zu meinem Beruf geschaffen, in dem ich viel sitzen muss.“ Entgegen dem teils verbreiteten Klischee, dass Frauen nicht so sehr an technischen Geräten und lauten Maschinen interessiert sind, findet Lustig es spannend, mit großen und schweren Geräten zu arbeiten. Es sei eine ganz neue Erfahrung.

Wenn Susanne Lustig gerade nicht im Rathaus arbeitet oder im Einsatz ist , erkundet sie mit ihrem Mann am liebsten die Welt. Ein weiteres Hobby ist die Fotografie, das sie größtenteils auf ihren Reisen auslebt.

Am Sonntag, 10. September, wird gleich doppelt Geburtstag gefeiert: Der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg feiert sein 125-jähriges Bestehen und der Kreisjugendring Pinneberg seinen 70. Geburtstag. Als dritter Veranstalter ist der Pinneberger A. Beig-Verlag dabei. Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Alte Bundesstraße 10, wird es in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Konzerte auf mehreren Bühnen, viele Imbissstände und jede Menge Spiel- und Spaßaktionen geben. Alle Infos finden Sie hier.

von Sophia Conrad

erstellt am 21.Jun.2017 | 14:00 Uhr