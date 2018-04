Vollsperrung: Pinneberg flickt marode Straßen

von fko

10. April 2018, 14:18 Uhr

Das Wetter wird besser und auf Pinnebergs Straßen wird gewerkelt. Gleich mehrere Baustellen von längerer Dauer starten diese Woche. Vor allem Asphaltierungsarbeiten stehen an, so steht es auf der Homepage der Stadt Pinneberg zu lesen.

Bis zum 20. April wird es in diversen Straßen Baustellen von kürzerer Dauer geben. Dazu gehören unter anderem die Berliner Straße im Kreuzungsbereich Prisdorfer Straße, die Burmeisterallee und die Elmshorner Straße. Dort wird der Asphalt saniert. Auf Höhe der Hausnummer 3 wird die Elmshorner Straße am Mittwoch, 18. April, zudem voll gesperrt, weil ein Baukran angeliefert wird. Asphaltiert wird ebenfalls in der Siemensstraße, die morgen deswegen voll gesperrt wird, und in der Aschhooptwiete, wo bis Freitag, 13. April, eine deutliche Einengung der Fahrbahn auf Höhe der Hausnummer 46 vorliegt. Auch die Schopenhauer Straße ist mit Sackgassenregelung voll gesperrt zwischen Herderstraße/Eichendorfstraße und Thesdorfer Weg. Bis Mittwoch, 18. April, werden dort Regen- und Schmutzwasserleitungen hergestellt. Wegen Kanalbauarbeiten ist des Weiteren die Flagentwiete zwischen der Köpenicker Straße und der Schöneberg Straße voll gesperrt. Auch dort gilt die Sackgassenregelung. Ab Freitag, 27. April, ist voraussichtlich wieder freie Fahrt.

Der Thesdorfer Weg ist erneut von einer Baustelle betroffen: Bis Montag, 23. April, wandert diese aufgrund von Baumpflegearbeiten jeweils in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Die Fahrbahn wird dadurch deutlich eingeengt. Gleiches gilt für die Datumer Chaussee noch bis Freitag, 13. April, vor der Hausnummer 237. Dort wird schon seit vergangener Woche eine Gasundichtigkeit beseitigt. >

