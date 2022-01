Speedway-Talent aus Moorrege : Vollgas ohne Führerschein: Das ist Sam Schubert vom MSC Brokstedt

Der 18-Jährige rast beim Speedway mit 75 PS durch die Kurven – im Straßenverkehr muss das Motorsport-Talent indes auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen.

von Kornelius Krüger

13. Januar 2022, 17:30 Uhr

Der 18-Jährige rast beim Speedway mit 75 PS durch die Kurven – im Straßenverkehr muss das Motorsport-Talent indes auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen.

Wenn Sam Schubert den Helm aufhat und sich auf sein Motorrad setzt, fühlt er sich einfach nur wohl. Das sein Motorrad mit einem 500-Kubikzentimeter-Motor und rund 75 Pferdestärken ausgestattet ist, dabei allerdings bei jeder Polizeikontrolle auf der Straße sofort aus dem Verkehr gezogen würde, stört den Moorreger wenig.

Ich habe noch gar keinen Führerschein, fahre allerdings leidenschaftlich gern Motorrad Sam Schubert (18) aus Moorrege

„Ich habe noch gar keinen Führerschein, fahre allerdings leidenschaftlich gern Motorrad.“ Im Speedway jagt er dabei seine Maschine um das sandbedeckte Oval –- immer links herum. Das die Speedway-Motorräder ohne Bremse ausgestattet sind, ist für den gerade 18 Jahre alt gewordenen Motorsportler nicht abschreckend. Vielmehr wäre das der besondere Reiz, so Schubert, der seine ersten Runden auf einer 50ccm-Maschine drehte. Es folgten drei Jahre in der 125er-Klasse, die er bei den „Tigers“ des MSC Brokstedt e.V. im ADAC in der Talents-Team-Trophy absolvierte.

Corona-Pandemie sorgt für Rennausfälle

Der Sprung in die „Königsklasse“ erfolgte für Sam Schubert mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie. „Leider konnte ich bisher nur in dieser Klasse trainieren, da die meisten Rennen nicht stattfanden, das Beantragen einer Rennlizenz also eher überflüssig war.“

Unterstützung erhält Schubert von seiner Familie und einigen treuen Gönnern und Sponsoren, ohne die dieser doch sehr kostspielige Sport nicht möglich wäre. Wenn alles nach Plan läuft, soll es für den Motorrad-Verliebten aus Moorrege 2022 wieder „normal“ laufen. Als nächstes Ziel hat sich Schubert demnach Rennläufe in der Speedway-Liga-Nord für seinen Club aus Brokstedt gesetzt.

MSC Brokstedt

Trainingscamp in Polen

Aktuell geht man im Verein davon aus, dass im März die Vorbereitung beginnt – unter anderem ist ein Trainingscamp in Polen geplant – und im April die Rennsaison startet. Aufgrund des Einzelsportcharakters und der Rennen unter freiem Himmel, hält sich das Risiko einer Corona-Infektion beim Speedway in Grenzen. Vergangenes Jahr waren dennoch diverse Rennen ausgefallen. „Zahlreiche Veranstalter haben die Rennen aufgrund der nicht erlaubten Zuschauer abgesagt“, erklärt Sams Vater, Michael Schubert, 1. Vorsitzender des MSC Brokstedt.

Schubert senior war es auch, der Sam erstmals mit zum Speedway mitgenommen hat. Der Sprössling war sofort Feuer und Flamme für den Sport – aber nicht nur in der Freizeit dreht sich bei ihm alles um schnelle Motorräder. Mit einem Ausbildungsplatz als Zweiradmechatroniker hat er sich seinen Traumberuf gesichert. Das sein Arbeitgeber ebenso Kultstatus belegt wie die Sportart, welche er betreibt, passt dabei voll zusammen, ist er doch derzeit im zweiten Lehrjahr bei der Firma Harley-Davidson Hamburg-Nord beschäftigt.

Mit Bus und Bahn zur Arbeit

Den Weg zur Arbeit legt Sam Schubert indes mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück – noch hat sich der 18-Jähirge nicht bei einer Fahrschule angemeldet. Die fehlende Zeit sei bislang der ausschlaggebende Faktor. Bis er sich etwas Freiraum schaffen kann, wird Schubert somit vorerst nur auf der Speedway-Strecke Gas geben.