Voting des Tages : Vollautomatische S-Bahn in Hamburg: Wie stehen Sie zu dem Projekt?

11. Oktober 2021, 18:00 Uhr

Mit einer Weltpremiere auf der Schiene hat in Hamburg ein internationaler Mobilitätskongress begonnen: Erstmals haben Deutsche Bahn und Siemens eine S-Bahn digital gesteuert vollautomatisch fahren lassen. Bahnchef Richard Lutz kündigte an, die Technologie werde schrittweise auf das gesamte S-Bahn-Netz der Hansestadt und später auch auf andere Netze in Deutschland ausgedehnt.

Wir fragen deshalb:

Vollautomatische S-Bahn in Hamburg: Wie stehen Sie zu dem Projekt? Eine gute Sache, die S-Bahn sollte schnellstens autonom fahren. Ich bin skeptisch, schaue mir das aber gern an. Keine gute Sache, die S-Bahn sollte weiter mit menschlichem Fahrer fahren. zum Ergebnis

