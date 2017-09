Ein Sprachangebot für das ganze Land : Volkshochschule Pinneberg entwickelt Deutschportal für Schleswig-Holstein

vergrößern 1 von 1 Foto: Hermann Mohrdieck 1 von 1

von Hermann Mohrdieck

erstellt am 21.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Pinneberg | Das Kursusportal Schleswig-Holstein, in dem rund 28.000 Angebote zur Weiterbildung aufgelistet sind, hat ab sofort eine wichtige Erweiterung. Die Volkshochschule (VHS) Pinneberg hat in monatelanger Arbeit als Projektträger das Internet-Portal „Deutsch als Fremdsprache“ entwickelt. Online werden derzeit 844 Kurse von 122 Anbietern aufgeführt.

Das neue Portal hilft bei der Suche nach Deutschkursen und Angeboten für Migranten und Flüchtlinge, aber auch für diejenigen, die aus beruflichen oder familiären Gründen die deutsche Sprache erlernen wollen. Nach dem Vorbild des Kursportals Schleswig-Holstein ermöglicht es die Online-Suche nach freien und geförderten Deutschkursen für Sprachanfänger und Fortgeschrittene.

„Das Erlernen der deutschen Sprache ist heute gerade auch im Hinblick auf die Integration von Flüchtlingen wichtiger denn je. Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration“, sagte Bartelt Brouer vom schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministerium, das das neue Projekt mit insgesamt 470.000 Euro in den Jahren 2017 bis 2019 fördert. Die VHS Pinneberg beteiligt sich mit rund 50.000 Euro aus Eigenmitteln, in erster Linie für die Personalkosten.

„Bis zum Jahr 2030 werden in Schleswig-Holstein rund 100.000 Fachkräfte benötigt, besonders in Pflege, Tourismus und Service. Daher brauchen wir Menschen, die die deutsche Sprache beherrschen. Das Deutschportal ist damit ein wichtiger Baustein auch für die Entwicklung der heimischen Wirtschaft“, so Brouer.

Das neue Portal hilft bei der Suche nach Deutschkursen und Angeboten für Migranten und Flüchtlinge, aber auch für diejenigen, die aus beruflichen oder familiären Gründen die deutsche Sprache erlernen wollen. Nach dem Vorbild des Kursportals Schleswig-Holstein ermöglicht es die Online-Suche nach freien und geförderten Deutschkursen für Sprachanfänger und Fortgeschrittene. „Die Auswahl ist themenorientiert. Es gibt Kurse von der Eingangsstufe bis zum muttersprachlichen Niveau. Auch spezifische Berufssprachkurse sind aufgelistet“, sagt Projektleiterin Susan Remé. „Wir wollen bei den Auswahlmöglichkeiten der einzelnen Kurse Transparenz schaffen. Der Bedarf ist riesig und das neue Portal soll Hilfestellung geben. Zielgruppen sind Migranten und Flüchtlinge sowie Beratungseinrichtungen, soziale Einrichtungen, ehrenamtliche Betreuer, Jobcenter, Arbeitsagenturen, Migrations- und Flüchtlingseinrichtungen sowie Flüchtlingsbeauftragte“, sagt VHS-Leiter Wolfgang J. Domeyer.

Suchende finden Daten wie Sprachniveau, Kursort, Preis, Datum und Uhrzeit auf einen Blick. Das Kursportal bietet ergänzende Infos wie Links zu Einstufungstests, Beratungsangeboten oder auch Deutschsprachprüfungen.