Applaus, La-Ola-Wellen und viel Lärm : Volksfeststimmung bei den Cyclassics im kreis Pinneberg

Kreis Pinneberg | Die siebenjährige Lea-Sophie und ihr fünfjähriger Bruder Hannes waren gestern morgen die ersten, die schon vor 8 Uhr gespannt hinter der Absperrung am Roland warteten. Ihre Favoriten im Feld der 60-Kilometer-Fahrer hatten sie mit bunter Farbe auf die Wangen geschrieben: Papa und Opa. Gemeint waren Olaf Langeloh und Wolfgang Mertens, die zum zwölften und 15. Mal bei den Cyclassics an den Start gingen.

„Die Kinder sind quasi an der Strecke groß geworden“, scherzte Melanie Langeloh, die ebenfalls Ausschau nach den auffälligen roten Trikots hielt. „Normalerweise fahren sie immer einen Schlenker“, sagte sie. Genauso kam es auch, als die beiden ambitionierten Hobby-Radler den Wedeler Roland passierten. Ein Schlenker nach links, eng am Gitter vorbei, ein Gruß und dann ging es in die scharfe Rechtskurve Richtung Hafen. „Ich habe Papa gesehen. Ich habe Papa gesehen“, rief Hannes aufgeregt. Und seine Schwester Lea-Sophie stimmte mit ein: „Ich auch. Und Opa auch.“

Insgesamt gingen gestern etwa 19.000 Jedermänner über die 60, 120 und 160 Kilometer langen Strecken an den Start. Diejenigen, die die Kurz- und die Langstrecke fuhren, passierten dabei das Bikefest in der Rolandstadt, die einzige Veranstaltung, die parallel zu dem beliebten Radrennen in Eigenregie ausgerichtet wird. „So eine Veranstaltung wie hier, gibt es sonst nirgendwo an der Strecke“, sagte Christian Sinn, der zusammen mit Kevin Kleinworth das Rennen kommentierte, die Zuschauer über die Ankunft der Fahrerfelder informierte und zudem das Renngeschehen erläuterte.

Währen die Starter über 160 Kilometer durch Wedel rollten, kamen Olaf Langeloh und Wolfgang Mertens bereits wieder in Wedel an. „Es war trocken, aber ziemlich kalt“, zog Mertens Bilanz. „Es wurde unterwegs aber sehr diszipliniert gefahren. Wir haben nicht einen Unfall gesehen“, ergänzte Langeloh. Das gemeinsame Ziel, die 60 Kilometer in unter eineinhalb Stunden zu schaffen, hatten die beiden knapp verpasst. 1:35 Stunden standen am Ende auf der Uhr. „Dann haben wir einen Anreiz für das nächste Jahr“, sagte Mertens bevor sich die Radler samt Familien zum „Bikerfrühstück“ verabschiedeten.

Die Besucher trotzen dem Regen

Trocken blieben gestern allerdings nicht alle. Kaum hatte „Zaubertrottel Harald“ das Bühnenprogramm offiziell eröffnet, setzte ein Platzregen ein. „Ich dachte erst, es seien keine Kinder da, doch dann war der Platz binnen Minuten voll. Es war schade für alle, dass es so geregnet hat“, so Kay Krauel, der Mann hinter „Harald“. Die Besucher suchten Schutz unter Zelten, in Autos, und einige schlugen den Heimweg ein. Kurzzeitig war der Platz am Roland verwaist. Doch kaum hörte der Regen auf, kamen die Radsport-Fans zurück, um die Profis zu sehen, die mit Tempo 60 durch Wedel jagten.

„Das Bikefest mit der Band Just for fun war am Sonnabend super besucht und heute war es bis auf den Schauer eine perfekte Veranstaltung“, bilanzierte Moderator Sinn von den Elbmenschen. Immer wieder heizten sie das Publikum an, damit dies die Fahrer motivierte. „Im kommenden Jahr, unserem zwölften Jahr, wünschen wir uns eine Live-Schalte von Eurosport. Dann zeigen wir der Welt mal, wie sehr Wedel rockt“, blickte er bereits in die Zukunft. Und einen Wunsch hatte er auch an den neuen Hauptsponsor Euroeyes: „Die machen bestimmt tolle Kontaktlinsen, aber wir vermissen die Rasseln, die es früher immer gab. Damit kann man einfach noch mehr Lärm machen und die Fahrer motivieren.“ Diese dankten den Zuschauern für ihren Support mit La-Ola-Wellen, gehobenen Daumen oder kurzem Nicken.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 21.Aug.2017 | 16:00 Uhr