Volker Rosin eröffnet Eislaufbahn

Kinderliedermacher freut sich über „ein sensationell tolles Publikum“ / Disney-Stars Elsa und Olaf geben 120 Quadratmeter große Fläche frei

von Tanja Plock

07. Januar 2019, 16:37 Uhr

Die Disney-Stars Elsa und Olaf aus dem Film die Eiskönigin sind bei den Kindern omnipräsent. Jüngere, aber auch ältere Besucher haben bei der gestrigen Eröffnung der Eislaufbahn im Schenefelder „Stadtzentrum“ mit den Disney-Hauptfiguren aus dem erfolgreichen Film und mit dem Center-Maskottchen Wilbert für ein Foto posiert.

„Es ist toll, dass die Figuren dabei waren“, freute sich Nataja Teymor, Mutter von Medina (4). Auch Medina bezeichnete die verkleidete Elsa-Figur als schönstes Ereignis im Zuge der Eröffnung der Eislaufbahn.

Doch auch Kinderliedermacher Volker Rosin zog hunderte von Zuschauern beim märchenhaft-fantasievollen Spektakel in seinen Bann. Tanzend und mit viel Schwung präsentierte er Hits wie „Komm lass uns tanzen“, „Feuerwehrgymnastik“, „Hoppelhase Hans“ und „Mama Laudaaa“. „Das ist hier ein sensationell tolles Publikum“, freute sich der Kinderliedermacher. Die Kids hätten bei der Show großartig mitgewirkt.

Vater Christian Ramm reiste mit seinen Kindern Ava (3) und Zoe (13) aus Wedel an. Er selber sei mit Rosin groß geworden. Die Familie genösse es, den Hits von Rosin beim privaten Badevergnügen zu lauschen. Rosin stellte sich nach seinem die Eisbahn eröffnenden Auftritt zahlreichen Autogrammjägern, allerdings nur solchen, die sich ordentlich in Reih und Glied einreihten.

„Die Kids sind total begeistert“, bilanzierte die Schenefelderin Simone Perschau wie Marketingleiterin Anne Bahr. Perschaus Tochter Kristina (5) bekam zu Weihnachten Schlittschuhe, die sie gestern kostenfrei ausprobierte. Die Mütter Nadine Ständer aus Kummerfeld und Tanja Golinksi aus Pinneberg zeigten sich angetan, das Kreativangebot der Ideenwerkstatt zu nutzen. Zum Schlittschuhlaufen kämen sie an einem anderen, weniger ereignisreichen Tag wieder.

Die Eisfläche kann montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr genutzt werden. Das Center bietet für Schulklassen und Kindergartengruppen montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr die kostenfreie Buchung von Zeitkontingenten an. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an eisbahn@szs.sh.