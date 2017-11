Drosteipreis vergeben : Volker Renner und Maler Michael Heering ausgezeichnet

vergrößern 1 von 1 Foto: Sabrina Lincke 1 von 1

von Sabrina Lincke

erstellt am 06.Nov.2017 | 14:30 Uhr

Pinneberg | Sie haben Erfolg, ohne je ihre Prinzipien aufgegeben zu haben: Die neuen Drosteipreis-Träger Volker Renner und Michael Heering zeichnen sich durch Können, sympathischen Eigensinn und viel Ausdauer aus. Sonntag wurden die Beiden offiziell im Festsaal der Drostei geehrt.

„Die Entscheidung für Renner und Heering war einmütig“, sagt die künstlerische Leiterin der Drostei, Stefanie Fricke. Die Verleihung wurde von lokaler Politprominenz, Kulturinteressierten und Künstlern begleitet – auch der international bekannte Nikolai Estis aus dem Kreis Pinneberg hat sich für die Arbeiten der jungen Kollegen interessiert.

Fotograf Renner, der den mit 5000 Euro dotierten Anerkennungspreis bekam, entwickelt seine Ideen in Hamburg und reist dann für die Realisierung oft weit weg. Mit seinen Fotos durchbricht er übliche Sehgewohnheiten. Der Betrachter bekommt von ihm tatsächlich seltsame Dinge vorgesetzt: einen kitschigen Teppich etwa – oder Energiesparbirnen. Diese beiden Fotos, die auf einer Reise in den Iran Persien entstanden und aktuell in der Drostei zu sehen sind, „sind Bruchstücke meines Werkes“, so Renner. 1977 in Pinneberg geboren und aufgewachsen, hat er nach seinen Studienjahren richtig losgelegt. Für nahezu jedes Projekt, das er in den vergangenen zehn Jahren realisierte, hat der Fotograf in kleiner Auflage ein Fotobuch erstellt, inzwischen sind es 16. „Meine Leidenschaft“, sagt er. Laudatorin Nora Sdun hält das für einen klugen Zug: „Anders als bei Ausstellungen, die wieder abgebaut werden, hat man viel länger etwas davon.“

Renners Liebe zu Fotobüchern ist während der zwei Jahre als Meisterschüler bei Peter Piller an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig gewachsen. Übrigens: Pillers Arbeiten sind derzeit im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen.

Michael Heering, Preisträger des mit 2500 Euro dotierten Förderpreises, hat eine andere, ganz eigene Arbeitsweise. Er lässt sich Zeit, malt immer wieder an seinen Bildern. An dem in der Drostei ausgestellten Werk „White Horse with Helicopter“, hat er knapp neun Jahre gearbeitet. „Michael Heering umkreist die Baustellen unserer Existenz, hält drauf auf die bildhaften Momente unseres Alltags“, beschreibt es Laudator Michael Stitz, Chefredakteur vom sh:z-Medienhaus Sylt. Für den in Schenefeld aufgewachsenen Förderpreis-Träger sind es schlicht Medienbilder, die er entwickelt. Seine collageartige Malerei beginnt oft mit einem Foto. Heering konnte nicht nur die Jury, sondern auch das Drostei-Publikum durch seine virtuos gemalten Bilder überzeugen.

Der Maler, 1974 geboren, hat an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg studiert und nach dem Diplom 2007 die Galerie Genscher ins Leben gerufen. Allerdings werden die Künstler auf die sichtbare Dokumentation ihres Erfolges noch ein wenig warten müssen. Kreispräsident Burkhard E. Tiemann entdeckte es bei der Übergabe der Urkunden: „Da steht ja 2016.“ Die Berichtigung auf 2017 ist schon in die Wege geleitet.