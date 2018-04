Vörfabrizeert Eten

von Florian Kleist

13. April 2018, 16:54 Uhr

Wat unsereen sik hüüt in Spieswarksteden – heel allgemeen seggt – all’ns op’n Disch bringen lött or bringen laten mutt, is to’n Vertwieveln. Geiht al los mit de rundschellten un vörkaakten Kantüffeln: buten andröögt un binnen krömelig. Dorto Braatwüst mit ’ne Pelle, de so taag is as en Goornslauch. Un wat dor in is, nöömt de Leveranten „Bräät“. Wat schall een sik vörstellen ünner so’n Woort? All’ns möögliche oder nix? Un wenn de dore Inhalt vun de Wust sik nich lösen lött vun de Goornslauch-Pelle ümto, dennso verleert een den Spaaß an’t Eten – förwiss! Un sülvst Braatkantüffeln dorto kaamt jümmer öfter al vörfabrizeert un blots noch hittmaakt to Disch! Dor geiht mi doch ene Witzgeschicht dör’n Kopp. Do seggt de Lehrjung to sien’ Meister bi dat Anmengeleer’n vun dat, wat in de Wüst rinschall: „ Meister, wenn dat rutkümmt, wat dor rinkümmt, denn kaamt se rin un nienich wedder rut!“ Dorüm koop ik ok geern schier Fleesch or Swiensback vun’ Bioslachter. Do weet ik, wat ik heff –, glööv ik tominnst. Nich veel anners is dat mit Corned-Beef, wat often in Labskaus rinmengeleert ward. Tweimahlt to smeerigen Fleesch-Saps ward sowat mit Püreemehl vun Kantüffeln (ut de Tüüt) tosamenmengeleert. Un denn nüürlich mit Rotebete-Saft dormank, dat nüms sehen kann, wonehm dat Fleesch woll is! All dat nöömt sik „Convenience-Food“: Vörweg anricht’ Levensmiddel, dat jaa de Lüüd in de Köken nich mehr veel Arbeit hebbt. De Gäst mööt dat ja akzepteer’n, denn se kennt ja meist wat anners nich mehr! Ok Frikadellen maakt se in de Köken kuum noch sülvst. Köönt dat woll (denn un wenn), aver dat maakt ja to veel Arbeit! Se koopt dröge Frikadellen, de doch so billig sünd, un dor kümmt dat op an! Un wenn de Gäst de nich möögt, warrt se wegsmeten, betahlen mööt de Gäst de oplest liekers! Keen Wunner, dat de, de noch mit Pütt un Pann ümgahn köönt, sik sülvst wat kaakt un braadt. Tominnst ik do dat un heff mien’ Spaaß an dat Kaken un dat egenmaakt Eten. Wokeen noch Fantasie un egen Vergnögen an’t Etenmaken hett, schall dat wohrraftig ok in Tokumst noch bedrieven. Gesünner is dat förwiss. Man in Olenheime sünd blots de olen Fruun dorvun often nich to övertügen. Se seggt: „Ik heff mien Leven lang kaken müsst; …nu nich mehr!“ Un dennso sünd se ok ut düsen Grund wat trüchollern un nehmt all’ns so hen, as se dat kriegt –, mööt se denn woll ok!