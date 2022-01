Sporthalle, Neubaugebiet & Co. : Vize-Bürgermeisterin Wiebke Dicks: Das plant Borstel-Hohenraden 2022

Die stellvertretende Bürgermeisterin will „die Gemeinde fit für die Zukunft machen“. Größtes Projekt ist die Errichtung der Sporthalle auf dem nördlichen Teil des Grandplatzes.

14. Januar 2022, 15:25 Uhr

Entwicklung des Neubaugebiets Nedderhulden, Neubau einer Turnhalle, ein energetisches Konzept für private und kommunale Gebäude, der Glasfaserausbau – Borstel-Hohenraden hat sich für 2022 einiges vorgenommen. „Wir machen die Gemeinde fit für die Zukunft“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Wiebke Dicks (SPD). Größtes Projekt ist die Errichtung der Sporthalle auf dem nördlichen Teil des Grandplatzes. Dafür werden rund fünf Millionen Euro veranschlagt. Das Vorhaben wird mit Fördergeldern in Millionenhöhe unterstützt. Die alte Sporthalle wird dann nicht mehr gebraucht und zum Dorfzentrum umgewandelt. So erhält Borstel-Hohenraden Schritt für Schritt eine neue Ortsmitte.

Gewerbegebiet beschert dringend benötigte Einnahmen

„Die Finanzierung ist dank der Einnahmen aus unserem Gewerbegebiet möglich“, erklärt die Vize-Bürgermeisterin. Die Fortschritte auf dem Gewerbeareal waren laut Dicks im gerade abgelaufenen Jahr für die Entwicklung Borstel-Hohenradens von zentraler Bedeutung. Die Erlöse aus den Grundstücksverkaufen ermöglichen es, Vorhaben wie den Sporthallen-Neubau zu stemmen. Dazu werden sich langfristig auch die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen, so die SPD-Politikerin.

Die Infrastruktur soll nach und nach auf Vordermann gebracht werden. Ein wichtiger Schritt dafür waren 2021 die Umbauarbeiten in der Grundschule, die die Einführung der offenen Ganztagsbetreuung ermöglichten. Für die Zukunft Borstel-Hohenradens ist nach Auffassung von Dicks auch der Breitbandausbau von großer Bedeutung. Der flächendeckende Ausbau mit dem Glasfasernetz von Xitylight, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Barmstedt, soll sicherstellen, dass die ersten Bürger schon 2022 in Lichtgeschwindigkeit im Internet surfen.

Borstel-Hohenraden setzt auf Nachhaltigkeit

In Sachen Nachhaltigkeit will die Gemeinde ebenfalls Vorbild sein. Mit Hilfe eines Ingenieurbüros wird ein energetisches Konzept erstellt, das mit modernen Heizungsanlagen für mehr Klimaschutz sorgen und nicht nur die kommunalen Gebäude, sondern auch Privatwohnungen und das Neubaugebiet Nedderhulden umfasst. „Dank Fördergeldern muss die Gemeinde nur einen kleinen Teil der Kosten tragen“, berichtet die Vize-Bürgermeisterin. 100.000 Euro fallen insgesamt an, der Borstel-Hohenradener Eigenanteil liegt bei 10.000 Euro. Wie viele Wohneinheiten im Neubaugebiet Nedderhulden entstehen, ist noch unklar, da die Planungen erst in den kommenden Monaten Gestalt annehmen werden.

Der größte Wunsch der Vize-Bürgermeisterin hat nichts mit der Gemeindeentwicklung zu tun. „Ich hoffe darauf, dass Corona 2022 endlich vorbei ist“, sagt Dicks. Die Dorfgemeinschaft ist aus ihrer Sicht trotz diverser Lockdowns und Kontaktbeschränkungen weiter intakt. Doch herbe Einschnitte im Gemeindeleben ließen sich auch in Borstel-Hohenraden nicht vermeiden. Die SPD-Politikerin sieht deshalb nach dem Ende der Pandemie in allen Kommunen großen Nachholbedarf. „Es dürften etliche Jubiläen ausgefallen sein“, vermutet Dicks. Also sozusagen, ein „Feier-Stau“, der nach Corona abgearbeitet werden muss.