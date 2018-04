„Visionen überlassen wir anderen“

Ortskernentwicklung, Schulsanierung und Gehweg an der Wedeler Chaussee sorgen für Zoff im Appener Gemeinderat

04. April 2018, 16:00 Uhr

Gleich drei Themen mit reichlich Diskussionspotenzial standen auf der Tagesordnung der vergangenen Gemeinderatssitzung in Appen vor der Kommunalwahl am Sonntag, 6. Mai: die Mehrkosten für den Ausbau der Grundschule, das Dorfentwicklungskonzept der Gemeinde und ein Gehweg für 200 000 Euro an der Wedeler Chaussee.

Etwa 270 000 Euro wird die Sanierung der Grundschule mehr kosten (unsere Zeitung berichtete). „Wir haben das Thema ausgiebig in den Ausschüssen beraten. Ich will heute nicht wieder eine Diskussion beginnen und erläutern, warum wir für die Sanierung und nicht für einen Neubau entschieden haben“, sagte Hans-Peter Lütje (CDU, Foto, links). Die Erwiderung von Stefan Puttmann (SPD, Foto, Mitte) folgte direkt: „Eigentlich wollte ich nichts sagen, aber warum kommt so eine Spitze, wenn man keine Diskussion will? Ich fange jetzt aber auch nicht damit an.“ Mit zwölf Ja-, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurden die Kosten verabschiedet.

Deutlich mehr Diskussionsbedarf gab es beim Ortsentwicklungskonzept. „Es gab sehr viele positive Reaktionen wie ich gehört habe“, sagte Lütje. Er habe, wie viele Zuhörer, das Konzept erst einmal sacken lassen müssen, „weil einiges unrealistisch erscheint“. Er bedauerte die massive Kritik im Vorfeld. „Das Konzept hilft uns, zukünftige Entscheidungen zu treffen. Die Auseinandersetzung damit ist notwendig, damit die Gemeinde langfristig planen und gegebenenfalls Flächen sichern kann“, betonte Lütje. Auch für Fördergelder sei das Konzept wichtig. „Es wurde im Arbeitskreis sehr diszipliniert und intensiv diskutiert, was möglich wäre. Das Konzept muss jetzt aber auch mit Leben gefüllt werden“, sagte Puttmann. „Ich würde mich freuen, wenn wir in einigen Jahren sagen könnten, dieses und jenes haben wir erfolgreich umgesetzt.“

Jutta Kaufmann (FDP, Foto) machte klar: „Das ist ein Tagesordnungspunkt, der nicht einstimmig beschlossen wird.“ Sie lobte die Arbeit des Arbeitskreises, stellte aber klar: „Den Ideen können wir nicht zustimmen.“ Ein großer Boulevard in der Ortsmitte direkt an der Hauptstraße sei für sie undenkbar. „Wenn man sich für die Vision so sehr einsetz, kann man sich direkt an den Landesbetrieb Verkehr wenden. Da kann man gleich die Ordner mit den Anträgen, die in den letzten Jahren unbeantwortet blieben, mitnehmen“, sagte die Liberale. Auch der Idee eines gemeinsamen Gewerbegebiets mit Pinneberg erteilte sie eine klare Absage: „Pinneberg streckt schon seine Fühler aus. Wenn wir das machen, wäre Appen nicht mehr Appen.“ Mit dem Kita-Neubau, der Sanierung der Grundschule sowie Maßnahmen an den Sporthallen und den gemeindeeigenen Wohnungen habe Appen einige Ausgaben vor der Brust. „Wir müssen in den kommenden Jahren viel Geld in den Werterhalt von Dingen investieren, die uns lieb und teuer sind. Visionen überlassen wir anderen“, sagte Kaufmann.

„Das Konzept bringt uns vom Reagieren zum Agieren. Was die Gemeinde letztendlich will, wird einzeln entschieden“, sagte Michael Seus (CDU). „Jetzt fängt die Arbeit richtig an. Wir müssen schauen, was machbar und finanzierbar ist.“ „Wir haben alles, was wir vor Ort benötigen: Schule, Kita und vieles mehr“, sagte Heidrun Osterhoff. „Das einzige, was uns fehlt, ist ein Nahversorger. Den finde ich nicht im Konzept. Es wird so getan, als ob alle Appener Hurra geschrien haben. Das war aber nicht der Fall.“ Pullmanns rat: „Die FDP sollte mal im Duden schauen, was Visionen sind.“ 13 Gemeindevertreter stimmten dafür, das Ortsentwicklungskonzept wie vorgestellt anzunehmen, drei votierten dagegen. Zudem gab es eine Enthaltung.

Auch beim Bau des Gehwegs an der Wedeler Chaussee (unsere Zeitung berichtete) herrschte Uneinigkeit. Sieben Nein-Stimmen der CDU standen zehn Ja-Stimmen gegenüber.