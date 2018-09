Vincent Gross im Nochtspeicher

von Frank Albrecht

06. September 2018, 18:34 Uhr

Der 21-jährige Basler Vincent Gross ist innerhalb eines Jahres ist er zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Musikwelt geworden. Nach seiner Tour zum Debütalbum „Rückenwind“ tourt er erneut durch Deutschland, der Schweiz und erstmals auch in

Österreich. Unter anderem macht er dabei am Freitag, 23. November, auch einen Stopp in

Hamburg und präsentiert, ab 19 Uhr im Nochtspeicher sein neues Album „Möwengold“.



> Karten gibt es für 24,95 Euro (inkl. Gebühren) unter der Tickethotline (0 18 06) 77 71 11.