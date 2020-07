Gewinn-Sommer 2020 : Vierter Wochenpreis: Gewinnen Sie ein iPad

An den Wochenenden in den Sommerferien starten wir jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Dieses Mal: ein iPad.

18. Juli 2020, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Mal schnell ins Internet gehen und Informationen zu allen möglichen Dingen finden, oder ein Foto zur Erinnerung machen, oder auch einfach mal ausspannen und ein digitales Spiel spielen.

Diese Möglichkeiten gibt es mit unserem Gewinn in dieser Woche: ein iPad 10,2 im Wert von 620 Euro. Das Gerät wird von der VR Bank in Holstein zur Verfügung gestellt und bietet ein Retina Display, WiFi + Cellular, in Silber/Weiß und hat 128 Gigabite Speichervolumen.

Was ist der Gewinn-Sommer?

An den Wochenenden in den Sommerferien starten wir jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum darauffolgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden:

Welche Fische beißen hauptsächlich im Bokeler See an?

A Schleie

B Scholle

C Karpfen