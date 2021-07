Voting des Tages : Vier-Tage-Woche für Deutschland – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Florian Kleist

08. Juli 2021, 18:00 Uhr

Es ist der Traum vieler Angestellter: Weniger arbeiten bei gleichem Lohn. In Island wurde das nun wahr. Im Rahmen einer großangelegten Studie hat zwischen 2015 und 2019 ein Prozent der Bevölkerung nur noch an vier Tagen in der Woche gearbeitet. An den zwei Feldversuchen der Regierung von Reykjavík nahmen insgesamt mehr als 2500 Menschen teil, die ihre Wochenarbeitszeit demnach von 40 auf 36 oder 35 Stunden reduzierten, bei gleichem Gehalt. Das Ergebnis: Die Produktivität und erbrachte Leistung blieben laut Wissenschaftler gleich oder verbesserten sich sogar.

Wir fragen daher heute:

Vier-Tage-Woche für Deutschland – wie stehen Sie dazu? Ich würde das begrüßen. Ich lehne das ab. Wir sollten bei der Fünf-Tage-Woche bleiben. Ich bin skeptisch. Das sollte vorab ausgiebig in Deutschland getestet werden. zum Ergebnis

