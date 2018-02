Region Pinneberg in Kürze : +++Vier Elmshorner bei Kellerbrand gerettet+++Sucheinsatz für vermisste Seniorin+++Afd tritt zur Kreistagswahl an+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

26. Februar 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Wegen eines Kellerbrands musste die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn am Sonntagmorgen vier Personen aus einem Gebäude retten. Gegen 3 Uhr war die Feuerwehr zu einer zunächst unklaren Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Gärtnerstraße alarmiert worden. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute den Brand im Keller fest. Das Feuer hatten die 25 Feuerwehrleute schnell gelöscht. Anschließend streuten die Rettungskräfte die durch das gefrorene Löschwasser eisglatte Straße ab. Alle Hausbewohner blieben unverletzt.

Barmstedt Eine Vermisstenmeldung hat am Freitag und Samstag die Barmstedter Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Eine Seniorin war nicht in ihre Wohneinrichtung zurückgekehrt, erst am Samstag wurde sie wohlbehalten aufgefunden.

Kreis Pinneberg Seit Wochen wurde in Politik und Verwaltung gerätselt: Tritt die AfD zur Kommunalwahl an? Nun steht es fest: Die „Alternative für Deutschland“ wird kandidieren. 25 Direktkandidaten und die Wahlliste für die Kreistagswahl sind jetzt gewählt worden. Allerdings wird sich die Partei auf die Kreistagswahl beschränken. In den Kommunen wird die AfD nicht antreten.

Pinneberg Der Mitbegründer und Leiter der Pinneberger Musikschule, Winfried Richter, wurde am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger wird Alireza Zare, der bisherige Leiter der Oldesloher Musikschule für Stadt und Land.

Elmshorn Sie ist die Schönste im Land, für den Titel der Miss Germany hat es aber nicht gereicht: Jessika Rohlff (17) aus Kölln-Reisiek amtierende Miss Schleswig-Holstein, musste sich beim Schönheitswettbewerb im Europa-Park gegen ihre Konkurrentin Anahita Rehbein (23) geschlagen geben.

Uetersen Musik der 1970er Jahre erklingt am Samstag, 3. März, in der Uetersener Gaststätte Zur Erholung. „Homefield Four“ aus Hamburg-Heimfeld rocken dabei in klassischer Trio-Besetzung durch die vergangenen vier Dekaden Musikgeschichte, mit deutlichem Schwerpunkt auf die 1970er Jahre. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf an der Mühlenstraße 56 hat begonnen. Die Tickets kosten zehn Euro.

Quickborn Die Eulenstadt setzt sich kritisch mit der Mode- und Textilindustrie auseinander: In einer Ausstellung geht es um Fabrikarbeiterinnen, die sich allen Widrigkeiten und Drohungen zum Trotz gewerkschaftlich engagieren und für menschenwürdige Arbeitsbedingungen kämpfen. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 8. März, um 18 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei im Forum, Bahnhofstraße 100.

Schenefeld Mit der Niederschlagswassergebühr und der Aufhebung der Erhebungspflicht für Straßenausbaubeiträge beschäftigt sich am Montag der Schenefelder Hauptausschuss. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeinschaftsraum des Rathauses am Holstenplatz.

Schleswig-Holstein Es ist genau zwei Jahre her, dass der Betreiber Vattenfall mit der Bergung von 632 zum Teil stark verrosteten Fässern mit schwach- und mittelradioaktivem Müll aus den sechs unterirdischen Kavernen des abgeschalteten Kernkraftwerks Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) begonnen hat. Jetzt ist ein Ende der Arbeiten in Sicht. „Es ist damit zu rechnen, dass die Bergung der Fässer bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden kann“, sagte die Sprecherin des Umweltministeriums in Kiel, Jana Ohlhoff. Damit befinde sich Vattenfall im Zeitplan.