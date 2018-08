Viele Straftaten bleiben unerkannt

Präventions-Aktion der Polizei in Ellerbek und Bönningstedt initiiert von der örtlichen Polizeistation

von Ute Springer

08. August 2018, 16:00 Uhr

Sie waren gestern nicht zu übersehen: Mit einem Polizeifahrzeug und einem Anhänger waren gestern Beamte der Präventions-Abteilung der Polizei und Denise Köppe, Leiterin der Bönningstedter Polizeistation, vormittags in Ellerbek und am Nachmittag auf dem Bönningstedter Marktplatz unterwegs. Einige der Passanten kannten Mangelmann bereits: Schon mehrfach hat der Bönningstedter Seniorenbeirat den Experten eingeladen, um insbesondere Senioren beispielsweise über die Maschen der Trickbetrüger und Methoden von Einbrechern und anderen ungebetenen Besuchern zu informieren.

„Immer häufiger erreichen uns auf der Polizeistation Anrufe von verunsicherten Senioren“, berichtet Köppe. Die Fragen zu merkwürdigen Anrufen, Haustürgeschäften oder dubiosen Spendensammlern ließen auf einen erhöhten Informationsbedarf in dieser Bevölkerungsgruppe schließen, so Köppe. „Einige haben richtig Angst“, so die Erfahrung der Polizeibeamtin.

Aus diesem Anlass initiierte Köppe die Informationsveranstaltungen. In Ellerbek war der Stand am Morgen sehr gut besucht, zahlreiche Broschüren wurden ausgehändigt. Etwas weniger war um die heiße Mittagszeit in Bönningstedt los, doch auch hier kamen Besucher zum Stand. „Ich freue mich sehr, dass es so schnell geklappt hat, diese Aktion umzusetzen“, sagte Köppe.

„Senioren werden vermehrt Opfer von Betrügereien“, weiß Experte Mangelmann. Ob übers Telefon, das Internet oder an der Haustür: Die Wege und Tricks der Bösewichte werden immer einfallsreicher, so Mangelmann. „Derzeit gibt es vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten, die Menschen auffordern, Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen, indem sie sie einem Beamten, der wenig später vor der Tür stehe, aushändigen“, beschreibt der Polizist die jüngste Betrugsmasche. „Niemals würde die Polizei dazu auffordern – und schon gar nicht per Telefon“, versichert Bernd Kanert.

Anrufe, die hohe Gewinne versprechen, wenn ein vergleichsweise geringer Betrag an die Betrüger überwiesen wird, seien ebenso umgehend der Polizei zu melden wie diejenigen, die immer noch auf den „Enkeltrick“ setzen. „Die Anrufe gehen oft bei älteren Menschen ein, die zeitweilig recht einsam sind – und die Betrüger sind psychologisch geschult“, betont Mangelmann. Wie viele Menschen tatsächlich betroffen seien, merke er immer dann, wenn er Vorträge halte. „Fast jeder der Anwesenden kann über einen Betrugsversuch berichten, doch die wenigsten informieren die Polizei“, sagt er. So blieben etwa zwei Drittel der Fälle im Verborgenen, weil sie gar nicht erst gemeldet würden.

Häufig seien Senioren auch sehr verunsichert, wenn plötzlich „hilfreiche Geister“ vor der Tür stünden: „Das kann eine Teerkolonne sein, ein Dachdecker, Gärtner oder sonst ein Handwerker, der seine Dienste besonders günstig anbietet“, zählt Mangelmann auf.

Niemand solle zögern, umgehend die Polizeiwache anzurufen, wenn Unbekannte an der Haustür derartige Dienste anbieten würden. „Wenn es nicht gerade irgendwo lichterloh brennt, kommen wir sofort“, versichert Köppe. Auch hier gelte die Devise: Lieber einmal zu oft anrufen, als Betrügern aufzusitzen.