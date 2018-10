Viel Vergnügen an der Tankstelle

Theotervereen Bossel-Hogenfiedel feiert Premiere mit „De vergnögte Tankstell“ / Heute letzte Vorstellung

von Janina Schmidt

20. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Das Ensemble des Theotervereens Bossel-Hogenfiedel hat sich mit der Komödie in drei Akten „De vergnögte Tankstell“ einiges vorgenommen: Drei Stunden dauerte der Abend. Das bedeutet, drei Stunden auswendig gelernten Text rezitieren, drei Stunden volle Konzentration und Bühnenpräsenz, drei Stunden die Intensität im Spiel halten – und um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlen. Das ist eine Mammutaufgabe, die die Laienspieltruppe bei der Premiere am Donnerstagabend in der Johannes-Schneider-Halle in Borstel-Hohenraden jedoch meisterte.

Besondere Anerkennung verdient, dass viele der Darsteller im Plattdeutschen nicht zu Hause sind – für die jungen Anna Sophie Ulrich und Melissa Christiansdottir war es sogar der erste Auftritt auf Platt überhaupt. Zwar hörte man einigen Darstellern an, dass sie das Plattdeutsche nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben – das aber zeigt nur umso mehr, wieviel Arbeit in der Aufführung steckt.

Einen großen Anteil daran, dass die Darsteller so lange das Publikum in ihrem Bann halten und überzeugend auftreten konnten, hatte auch das wunderbare Bühnenbild, das einer professionellen Kulisse in nichts nachstand. Voller Liebe zum Detail war es gestaltet und gezimmert worden. Welch enormen Einsatz dieses Werk für drei Aufführungstage bedeutet, lässt sich erahnen und fordert größten Respekt ein.

Inhaltlich bewegt sich die Verwechslungskomödie im dörflichen Kontext – Lokalpresse, Lokalpolitiker, Landwirte, die ihre Wiese für den Straßenbau hergeben müssen und dorfinterne Scharmützel spielen eine Rolle. Und so fügt sich das Stück heiter in den Aufführungskontext ein. Einziger Kritikpunkt: Die nicht mehr ganz zeitgemäßen Klischees über Geschlechterrollen erscheinen auch als Scherz an einigen Stellen überholt und der Plot des Stückes hätte in zwei Akten straffer und temporeicher erzählt werden können.

Das Publikum war zufrieden. „Immer wieder gut“, urteilte die Stammbesucherin der Aufführungen des Theotervereens Maren Schwenger aus Borstel-Hohenraden. Sie habe noch keine Aufführung verpasst. Ingrid Köllner aus Norderstedt besuchte das Stück gemeinsam mit ihrer Tochter Hilke Dicks aus Borstel-Hohenraden und ihrer 18-jährigen Enkelin. Hilke Dicks sagte: „Man kennt die Darsteller ja irgendwie, das ist witzig. Und ich möchte das unterstützen, weil es einfach toll ist, wieviel Mühe sich alle geben. Ich möchte dazu beitragen, dass das bleibt.“

Heute Abend ist die letzte von drei Vorstellungen.



> „De vergnögte Tankstell“ von Fritz Wemper: Heute, 20 Uhr, Borstel-Hohenraden, Johannes-Schneider-Halle, Quickborner Straße 99. Karten 8 Euro an der Abendkasse.