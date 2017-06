Koalition : Viel Lob, aber auch Skepsis

Kommentar: Kein Wunschbündnis, aber alternativlos Für keine der drei Parteien war Jamaika die Wunschkoalition. Es dürften auch nur wenige Wähler bei der Stimmabgabe auf diese Konstellation für die künftige Landesregierung gehofft haben. Doch die von den Bürgern abgewatschte SPD per Ampel-Koalition an der Regierungsspitze zu belassen, wäre das krasse Gegenteil von einem Neuanfang gewesen. Und Neuwahlen eine Frechheit. Denn man kann die Bürger nicht aus persönlichen Befindlichkeiten so lange wählen lassen, bis einem das Ergebnis passt. Und da die Genossen eine große Koalition ausgeschlossen hatten, blieb nur noch Jamaika. Ob das Bündnis fünf Jahre hält, ob es vielleicht Vorbild für den Bund sein kann oder sogar der Beginn einer jahrelangen Zusammenarbeit ist, weiß niemand. Auf jeden Fall hat die ungewöhnliche Koalition eine faire Chance verdient. Denn sie war unter den gegebenen Voraussetzungen alternativlos. (Bernd Amsberg)