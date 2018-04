Viel Lärm um nichts

Ausschuss streitet über richtige Formulierung für Abschaffung der Straßenausbaubeiträge / Finale Entscheidung nächste Woche im Rat

von Felisa Kowalewski

28. April 2018, 17:00 Uhr

Eigentlich waren sie sich ja alle einig: Die Straßenausbaubeiträge sollen weg – und zwar schnell. Doch um die richtige Formulierung der Empfehlung an die Ratsversammlung entbrannte am Donnerstagabend eine Diskussion im Ausschuss Wirtschaft und Finanzen. Erst nachdem der Vorsitzende Bernd Früchtnicht (CDU) die Sitzung unterbrach, damit sich die Fraktionen untereinander beraten konnten, wurde endlich eine Einigung erzielt – Anwohner der Schopenhauer und Herderstraße, die fast alle vorhandenen Publikumsplätze belegten, fieberten bei der zähen Entscheidungsfindung bis zum Ende mit.

Alle fünf Pinneberger Parteien hatten im Vorfeld Anträge zur Abschaffung eingereicht. Die CDU hatte ihren bereits im März vorgelegt. Er wurde vertagt und stand nun erneut auf der Tagesordnung. Auch die Grünen hatten einen eigenen Antrag eingereicht, die übrigen Parteien – SPD, FDP und Bürgernahe – einen gemeinsamen. Früchtnicht wollte alle zu einem gemeinsamen bündeln. Doch vor allem CDU und SPD konnten sich zunächst nicht einig werden.

„Wir alle wollen die Beiträge abschaffen, aber wie, ist die Frage“, sagte Angela Traboldt (SPD). „Deshalb brauchen wir erst eine Vorlage. Das wäre eine klare Linie.“ Der Antrag der SPD lautete, die Verwaltung zu beauftragen, eine solche Vorlage inklusive Kompensationsmaßnahmen zu erstellen mit dem Ziel, die Beiträge abzuschaffen. Früchtnicht erwiderte: „Wir haben nichts anderes gesagt, es nur anders formuliert.“ Kopfschütteln bei der SPD. Auch CDU-Kollege Carl-Eric Pudor widersprach. „Ich sehe einen sehr großen Unterschied zwischen den Anträgen: Wir wollen jetzt beschließen. Sie sagen, wir wollen erst eine Vorlage haben und dann nochmal diskutieren.“ Welche Kosten zukünftig auf die Stadt zukämen, sei unklar, folglich könne auch nicht prognostiziert werden, was alles kompensiert werden müsse. Traboldt schoss zurück: „Ich wundere mich über die CDU, dass sie solche Überlegungen einfach zur Seite schiebt. So funktioniert Verwaltung nicht. Wir machen uns Gedanken über die zukünftige Finanzierung, das wäre eine Sicherheit für die Bürger.“ Wie Pudor sahen es aber auch die anwesenden Bürger. „Wir erwarten einen Beschluss, nicht eine Vorlage, die irgendwann zum Beschluss kommt“, sagte ein Teilnehmer der Einwohnerfragestunde und erntete prompt Applaus.

Als schließlich sogar angeregt wurde, die Entscheidung in den Rat weiterzugeben, unterbrach Früchtnicht die Sitzung. Und kurz darauf herrschte himmlische Einigkeit: Der Ausschuss empfiehlt an die Ratsversammlung am Donnerstag, 3. Mai, die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben und die Verwaltung zu beauftragen, eine Vorlage zu erstellen, wie der Wegfall der Beiträge dauerhaft zu kompensieren ist. Einstimmig. Nochmals Applaus aus dem Publikum.