Region Pinneberg in Kürze : +++ Video-Shopping in Schenefeld +++ Karpfensaison beginnt +++ NS-Gedenkstätte in Quickborn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

19. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Wedel Dachschaden: Die Stadt muss das Rist-Gymnasium sanieren. Unmittelbar vor den Herbstferien hatten aufmerksame Mitarbeiter der Stadt Wedel eine beginnende Ablösung einiger Deckenplatten in einem der Klassenräume des Unterstufentraktes bemerkt“, teilte Sven Kamin, Pressesprecher der Stadt Wedel, gestern mit. Der betroffene Raum sei vorsorglich gesperrt worden.

Uetersen Stadt liefert jetzt das Wasser: Nach Strom und Gas liefern die Stadtwerke Uetersen nun Wasser. Die Stadtwerke übernehmen zum 1. Januar das Geschäft vom bisherigen Lieferanten, der Holsteiner Wasser GmbH (Howa) aus Neumünster.

Schenefeld Wenn das Shoppingcenter zum Kunden kommt: Im „Stadtzentrum“ Schenefeld können sich Kunden von jetzt an daheim live per Video beraten und sich die Einkäufe anschließend bequem nach Hause liefern lassen. Gestern haben die Verantwortlichen das neue System, das zum ersten Mal in einem Einkaufszentrum in Deutschland eingesetzt wird, vorgestellt.

Elmshorn Mensaessen: Zahlen in Elmshorn steigen. Wie werden die Mensen an den weiterführenden Schulen in Elmshorn angenommen? Das wollte die FDP wissen. Die Zahlen, die die Stadt Elmshorn vorgelegt hat, belegen einen leichten Anstieg in der Größenordnung von 7,9 Prozent bei den verkauften Mittagessen. Der Trend in den Mensen geht hin zum „Snacking“

Pinneberg Ärger auf dem Pinneberger Wochenmarkt: Ein Pinneberger Ehepaar beschwert sich, dass es beim Umtausch eines Bunds Dill von einem Marktbeschicker von dessen Stand verwiesen wurde – schroff, wie die beiden finden. Der Marktbeschicker hingegen beteuert, dass er öfter Ärger mit dem Ehepaar gehabt hätte.

Barmstedt/Bokel Die Karpfen-Saison hat begonnen. Koch Oliver Huckfeldt vom Ringhotel Bokel Mühle, Hotelier Rainer Erich und weitere Gastronomen haben die Karpfensaison eingeläutet. Huckfeldt servierte unter anderem Karpfensuppe und den klassischen Karpfen blau. Erich übergab zudem eine Spende in Höhe von 7000 Euro, die für Talenteförderung in der Gastronomie vorgesehen ist.

Quickborn Quickborn bekommt eine NS-Gedenkstätte. Das schmucklose rote Backsteingebäude in der Himmelstraße am Rande des Himmelmoors hat eine traurige Gechichte. Während des Zweiten Weltkriegs lebten dort jüdische Kriegsgefangene, die zum Torfstechen zwangsverpflichtet wurden. Nun könnte das inzwischen denkmalgeschützte Henri-Goldstein-Haus schneller zu einer NS-Gedenkstätte werden als bisher gedacht. Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) verständigte sich mit den Landesforsten Schleswig-Holstein auf einen Erbpachtvertrag.

Schleswig-Holstein Harter Kampf um die Lehrer: Auch mehrere Wochen nach Beginn des aktuellen Schuljahres sind in fast allen norddeutschen Bundesländern noch nicht alle Lehrerstellen besetzt. In Schleswig-Holstein sind nach Ministeriumsangaben 177 Lehrerstellen unbesetzt, in Hamburg 150 und in Bremen 50. Mecklenburg-Vorpommern gibt 47 freie Lehrer- und 39 unbesetzte Funktionsstellen an.

Hamburg Pläne für den Ausbau des Hamburger Hauptbahnhofs: Mit einer Erweiterung des Hauptbahnhof-Gebäudes wollen die Stadt Hamburg und die Bahn mehr Kapazitäten an dem überlasteten Verkehrsknotenpunkt schaffen. Kurzfristig sei geplant, auf Bahnsteigen Aufbauten zu entfernen, um mehr Platz zu erlangen, sagte Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla gestern vor Ort.