VHS setzt auf Greenpeace und Babys

vergrößern 1 von 2 Foto: Vogel 1 von 2

Hat er recht? „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung.“ John F. Kennedy (1917-1963), US-Präsident von 1961 bis 1963, war stets gut für kluge Gedanken. Beate Lorkowski, Leiterin der Halstenbeker Volkshochschule (VHS), weiß um ihren Auftrag: Gemeinsam mit ihrem Team geht es darum, Menschen Bildung zu vermitteln. „Koste es, was es wolle.“ Um sich und „die Welt besser zu verstehen“, lautet das Motto des bevorstehenden Herbst-Semesters.

Das Programm, wie kann es anders sein, ist gespickt mit Superlativen. Mehr als 300 Kurse – aufgefächert in Rubriken wie Gesellschaft und Leben, Beruf und Karriere, Gesundheit und Fitness, Sprachen und Verständigung, Kultur und Gestalten, Junge VHS sowie Organisatorisches – sind im umfangreichen Infoheft aufgeführt.

Klar, dass Lorkowski bei der Vorstellung der Seminare persönliche Favoriten nennt. Dazu gehören beispielsweise spannende Vorträge von Greenpeace-Referenten über Wale und Korallenriffe, Fakten zur Arbeit von Amnesty International sowie ein Besuch des Logistikzentrums der Drogeriemarktkette Budnikowsky in Hamburg-Allermöhe.

Entspannung, Entschleunigung und Achtsamkeit – das sind Themen der Zeit, die die Verantwortlichen der VHS nicht ignorieren wollen. „Dazu gehören auch zahlreiche Angebote zu den asiatischen Tehniken Tai Chi und Yoga sowie zu Pilates und zur Kräftigung des Bindegewebes, der sogenannten Faszien“, betont die VHS-Chefin.

Neu – und darauf ist das VHS-Team stolz – ist ein Kursus fürs Baby-Turnen. „Zielgruppe sind Babys ab sieben Monaten. Unter der Leitung von Reyna Padel dreht sich alles um weitergehende Bewegungsentwicklung mit neuen Spielelementen und neuen Themen. Während der Übungen sind die Krümel leicht bekleidet.

„Wer Sprachkenntnisse besitzt, versteht die Welt besser“, so Lorkowski. Daher biete die VHS ein breites Spektrum an. Dänisch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch – Interessierte haben die Qual der Wahl. Inklusive der Chance, die Teilnahme mit Bildungsurlaub zu verbinden.

Was nicht fehlen darf, ist das beliebte Seminar „Qualifizierung von Kita-Mitarbeitern“. Stichwort: Qualitätsmanagement von Kindertagesstätten. Die Termine erstrecken sich von September bis Dezember, die Gebühr beträgt 980 Euro. Keine Scheu. Lorkowski verspricht: „Entsprechend dem Erlass zur Qualitätsentwicklung in Kindertagestätten in 2016 und 2017 gewährt das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung – auch unter dem neuen Minister Heiner Garg (FDP) – einen Zuschuss von 100 Prozent der tatsächlich zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.“

Zu guter Letzt darf natürlich eine Legende nicht fehlen: Dieter Koop ist am Sonntag, 8. Oktober, von 10 bis 17.30 Uhr wieder am Start. Sein Blues-Harp-Workshop als Tagesseminar für Anfänger in der VHS, Schulstraße 9, im Raum F/Erdgeschoss ist ein Klassiker und entsprechend heiß umworben. Seit Jahrzehnten schon.>

www. vhs-halstenbek.de



>

info@vhs-halstenbek.de







von Dietmar Vogel

erstellt am 26.Jul.2017 | 16:00 Uhr