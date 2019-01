VHS legt den Fokus auf Europa

Frühjahrsprogramm vorgestellt / Veranstaltungsreihe per Live-Stream und Online-Kurse / Tipps zur Computersicherung

von René Erdbrügger

12. Januar 2019, 16:51 Uhr

Wie sieht Europas Zukunft aus? Angesichts rechtspopulistischer und europakritischer Stimmen. In Zeiten des Brexits. Die Experten sind sich einig: Europa befindet sich am Scheideweg. Bei der Europawahl 2019 steht womöglich der Fortbestand der EU auf dem Spiel. Dabei war es ein langer Entstehungsprozess von der einstigen Montanunion zur heutigen Europäischen Union. Kein Wunder, dass bei der Pinneberger Volkshochschule (VHS) ein Fokus auf Europa liegt.

Über die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert berichtet Wolfgang Domeyer, Leiter der VHS und studierter Historiker, am Montag, 11. Februar, von 20 bis 21.30 Uhr in der VHS, Am Rathaus 3. Es ist der Beginn einer zehnteiligen Geschichtsreihe. Kosten: 50 Euro.

Das ist nur ein Höhepunkt aus dem aktuellen VHS-Frühjahrsprogramm, das Domeyer und seine Mitarbeiter, Susan Remé und Ralf-Harald Ahlbrecht vorstellten. In Zahlen: 500 Veranstaltungen, die von 190 Kursusleitern betreut werden. Insgesamt 10000 Unterrichtsstunden werden angeboten.

Darunter viele Klassiker wie die Kurse der kaufmännischen und betrieblichen Weiterbildung mit Xpert Business. Am Mittwoch, 6. März, startet der Kursus „Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung“ und am 12. März starten die Xpert Business Live-Webinare: Jeweils dienstags und donnerstags von 18.30 bis 20.30 Uhr werden die Lehrinhalte über ein Online-Seminar vermittelt. Domeyer empfiehlt zudem den Workshop für Schüler unter dem Titel „Ausbildungsplatzsuche“. „Es ist eine Hilfe für die, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.“

„Ziele 2019 richtig formulieren und wirkungsvoll umsetzen“ – darüber erfahren Hörer alles in einer dreiteiligen Reihe, die am Freitag, 15. Februar, 18 bis 21 Uhr, in der VHS startet. Und um gewaltfreie Kommunikation nach Marshal Rosenberg geht es am 8. April. „Eine echte Alternative zu Vorwürfen und Beschuldigungen“, so Domeyer.

Beliebt sind auch die Einführungskurse für Senioren zur Nutzung von PCs und mobilen Endgeräten. Ralf-Harald Ahlbrecht, der für den Bereich EDV zuständig ist, hat auch Kurse zu den Themen eigene Homepage, ebay und Internet-Sicherheit im Angebot.

Ebenso interessant: Börse online (Start am Mittwoch, 6. Februar), Einstieg in Linux (Start am Mittwoch, 8. Mai) und „Smart Democracy“ – Letzteres ist eine Veranstaltungsreihe zu den Themen Digitalisierung und Gesellschaftspolitik. Am Donnerstag, 14. März, 18.45 bis 21 Uhr, geht es in der VHS um das Thema „Kohleausstieg statt Klimakrise: Es schlägt 1,5 vor 12.“ Der Clou: Die Referenten berichten via Live-Stream aus Berlin-Neukölln. Domeyer wird in Pinneberg moderieren. Der Kursus ist kostenfrei, eine Anmeldung ist aber erforderlich.

Einen großen Bereich nehmen die Sprachkurse an der VHS ein. Für Anfänger werden Seminare für die Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch, Neugriechisch und Spanisch angeboten. Die Integrationskurse „Deutsch als Zweitsprache“ sind längst zu einem festen Bestandteil geworden. Domeyer weist darauf hin, dass auch abends Deutschsprachkurse stattfinden, die jedoch nicht gefördert werden.

Entspannung ist ein großes Thema bei der VHS. „Eine Gesellschaft, die unter Stress steht, braucht Entspannung“, sagt Domeyer. Am 18. Februar startet beispielsweise der Kursus Autogenes Training (20 bis 21.30 Uhr, VHS-Raum 340, 43,20 Euro).

Eine Kooperation zwischen VHS und ADFC gibt es dieses Jahr auch: Am 23. Februar und am 9. März finden die Kurse „Kleine Radreparaturen selbst gemacht“ statt – einmal für Anfänger, einmal für Fortgeschrittene. Kosten: jeweils 15 Euro.

Und wo bleibt die Kultur? Der Literaturkreis beschäftigt sich ab Mittwoch, 13. Februar mit dem Roman „Tyll“ von Daniel Kehlmann, der in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs spielt. Weitere Seminare: „Gespräche über die zeitgenössische Kunst“ und „Die Bibel und die Bilder“.

Zu guter Letzt legt das VHS-Team Pädagogen und Eltern einen Kursus ans Herz: „Kreatives Forschen und Experimentieren“. Wer zum Beispiel lernen möchte, Knetseife selbst herzustellen, sollte am Sonnabend, 18. Mai, ab 9.30 Uhr in die VHS kommen. Kosten: 28 Euro.

So viele Kurse, so viele Themen: Wer sich informieren und beraten lassen möchte – beispielsweise auch über die Bildungsurlaube – hat am Sonnabend, 26. Januar, dazu die Gelegenheit. Von 10 bis 12 Uhr gibt es einen Beratungstag in der Pinneberger VHS.





> vhs-pinneberg.de