VfL: Ourgantzidisnun Liga-Manager

09. Januar 2021, 16:00 Uhr

Pinneberg | Aus der Not eine Tugend machten die Verantwortlichen der Fußball-Abteilung des VfL Pinneberg. Da Theodoros Ourgantzidis aus beruflichen Gründen als Co-Trainer der Landesliga-Kicker kürzertreten wollte, übernahm er mit sofortiger Wirkung die Position des Liga-Managers, die in den letzten Jahren vakant war. Das Aufgabengebiet des 49-Jährigen wurde wie folgt umrissen: „Er wird die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen und unseren aktuellen Spielern führen sowie die Sponsorenpflege und -akquise weiter vorantreiben.“ Zudem wird Ourgantzidis seinem langjährigen Freund, Chefcoach Marc Zippel (52), als Co-Trainer neben Martin Düsing (34) weiter assistieren, hier jedoch „einige Schritte zurücktreten“.

Auch Florian Holstein (34) bleibt dem Klub erhalten: „Er wird sich weiterhin um das Passwesen und seine Vorstandsarbeit kümmern“, hieß es in der Stellungnahme, in der die VfL-Offiziellen betonten: „Wir sind sicher, jetzt in der Breite noch besser aufgestellt zu sein, und wollen durch harte Arbeit beweisen, dass der VfL wieder zu alter Stärke zurückkehren kann – auch wenn wir um die Schwere der Aufgabe wissen.“