VfL ist nicht mehr Nummer 1 im Kreis

Elmshorner MTV löst Pinneberger als mitgliederstärksten Sportverein ab

von Michael Bunk

18. Februar 2019, 16:00 Uhr

Wachwechsel in der Sportlandschaft des Kreises Pinneberg: Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg ist nicht der VfL Pinneberg der mitgliederstärkste Sportverein des Kreises. Der Elmshorner MTV hat den VfL an der Spitze der Statistik überholt.

Nach Vereinsangaben hat der EMTV zum 1. Januar dieses Jahres 5124 Mitglieder an den Landessportverband (LSV) Schleswig-Holstein gemeldet. Das sind 31 mehr als im Vorjahr. Der VfL Pinneberg hat im Gegensatz dazu im gleichen Zeitraum 105 Mitglieder verloren. Er kommt aktuell auf 5020. Die offiziellen Zahlen der Bestandserhebung legt der LSV in der Regel Anfang März vor.



Moderne Sportstätten Schlüssel zum Erfolg





„Es fühlt sich sensationell gut an, denn ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, ist sportlicher Ehrgeiz“, sagte der stellvertretende EMTV-Vorsitzende Uwe Altemeier. Moderne Sportstätten und attraktive Angebote sind für ihn der Schlüssel zur gestiegenen Beliebtheit.

Deutlich nüchterner analysiert Geschäftsführer Mark Müller die Entwicklung. „Persönlich würde ich dem nicht zu viel beimessen, aber ich weiß, dass es für viele eine hohe Bedeutung hat.“ Sein Pendant beim VfL Pinneberg sieht es ähnlich. „Mich beunruhigt diese Zahl in der Statistik nicht“, sagte Uwe Hönke. Neu ist der Trend auch nicht. Der VfL verliert seit einigen Jahren beständig an festen Mitgliedern, die sich über Jahre hinweg an den Verein binden. Dies gilt nicht zuletzt für die traditionellen großen Mannschaftssportarten. Der Trend gehe zu alternativen Mitgliedsformen wie Kurzzeitmitgliedschaften und Kursen in der Reha. Hönkes Resümee: „Wir betreuen nicht weniger Menschen als vorher, eher mehr.“