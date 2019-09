Voting des Tages : Vertrauen Sie Öko-Siegeln?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

09. September 2019, 22:00 Uhr

Der "Grüne Knopf" soll in Zukunft Kleidungsstücke markieren, die unter Einhaltung von sozialen und ökologischen Mindeststandards hergestellt wurden. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), der das Projekt aus der Taufe gehoben hat, hat das neue staatliche Textilsiegel an diesem Montag an die ersten Bekleidungshersteller vergeben, die das Label dann an ihre Produkte nähen können. Wir wollen aus diesem Grund von Ihnen wissen: