Voting des Tages : Versuchen Sie, Ihren Alltag klimaneutral zu gestalten?

06. September 2019, 22:00 Uhr

Der für Sonntag, 8. September, geplante Familientag in Appen soll die erste CO2-optimierte Großveranstaltung im Norden werden. Das heißt: Die Veranstaltung soll ablaufen, ohne das Klima zu belasten. Wir wollen aus diesem Grund heute von Ihnen wissen:

Versuchen Sie, Ihren Alltag klimaneutral zu gestalten? Ja, ich versuche immer darauf zu achten Ich versuche es so gut es geht, aber es ist nicht jedes Mal möglich Mir ist das Thema wichtig, aber ich kann meinen Alltag selten danach gestalten Nein, das Thema Klima spielt in meinem Alltag keine Rolle zum Ergebnis

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen organisiert anlässlich seines 100-jährigen Bestehens gemeinsam mit dem Kreisjugendring Pinneberg e.V. und mit Unterstützung des Medienpartners A. Beig-Verlag, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiert, den Familientag 2019 - für Sonntag, 8. September, in der Zeit von 10.30 bis 17.30 Uhr auf dem Gelände des TuS Appen am Almtweg.